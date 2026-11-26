Tựa đầu ghế có thể tháo rời chỉ bằng thao tác nhấn nút và kéo lên. Chi tiết tưởng chừng đơn giản này không chỉ giúp người dùng dễ điều chỉnh ghế mà còn liên quan đến an toàn, tư thế ngồi và khả năng bố trí không gian trong cabin.

Tựa đầu của ghế ô tô thường được xem là bộ phận giúp người ngồi thoải mái hơn trong những hành trình dài. Tuy nhiên, đây còn là một chi tiết quan trọng trong hệ thống bảo vệ người ngồi, đặc biệt khi xe xảy ra va chạm từ phía sau.

Vậy tại sao nhà sản xuất thường không cố định tựa đầu vào ghế mà lại thiết kế để có thể tháo rời dễ dàng?

Tựa đầu là bộ phận không thể thiếu trên ghế ô tô. Ảnh minh họa: TX

Không chỉ là bộ phận để tựa đầu

Tựa đầu ghế ô tô, hay còn gọi là gối tựa đầu, có tên tiếng Anh là head restraint. Cách gọi này phản ánh đúng chức năng quan trọng nhất của bộ phận: hạn chế chuyển động đột ngột của đầu và cổ khi xảy ra va chạm.

Trong một vụ va chạm từ phía sau, thân người ngồi trên xe có xu hướng bị đẩy về phía trước theo chuyển động của ghế, trong khi đầu có thể bị trễ lại trong khoảnh khắc ngắn. Sự chênh lệch chuyển động giữa đầu và thân người khiến vùng cổ chịu lực lớn, có thể dẫn đến chấn thương nặng.

Lúc này, tựa đầu đóng vai trò như một điểm đỡ phía sau, giúp hạn chế đầu ngả quá mức và giảm nguy cơ chấn thương cổ. Vì vậy, tựa đầu không đơn thuần là trang bị tiện nghi mà còn là một bộ phận thuộc hệ thống an toàn thụ động trên ô tô.

Một trong những lý do quan trọng nhất là khả năng điều chỉnh vị trí phù hợp với vóc dáng của từng người. Chiều cao của người lái và hành khách trên xe không giống nhau.

Nếu tựa đầu được cố định ở một vị trí duy nhất, người cao có thể không được đỡ đầu đúng cách, trong khi người thấp lại gặp tình trạng tựa đầu quá cao hoặc quá xa. Do đó, nhiều mẫu ô tô sử dụng thiết kế tựa đầu có thể nâng lên, hạ xuống và tháo rời.

Người dùng có thể điều chỉnh độ cao sao cho phần tựa đầu nằm gần đỉnh đầu, đồng thời giữ khoảng cách với phía sau đầu ở mức nhỏ nhất có thể mà vẫn thoải mái.

Thông thường, vị trí tựa đầu phù hợp là khi phần trên của tựa đầu ngang hoặc cao hơn một chút so với đỉnh đầu người ngồi. Tựa đầu cũng nên được đặt sát phía sau đầu, tránh để khoảng trống quá lớn.

Điều chỉnh cũng như tháo rời tựa đầu trên ghế ô tô khá đơn giản. Ảnh: Car Tips

Tác dụng ít ngờ tới của việc tựa đầu có thể tháo rời

Tựa đầu ghế ô tô thường được giữ bằng hai thanh kim loại cắm vào lưng ghế, có chốt khóa để người dùng dễ dàng nâng lên hoặc tháo ra. Điều này giúp người dùng thuận tiện cho việc vệ sinh, làm sạch khoang lái hoặc chở vật dụng dài, nhằm tránh vướng víu khi bố trí hành lý.

Trên một số mẫu ô tô, tựa đầu có thể tháo rời để tạo điều kiện gập hàng ghế sau phẳng hơn, mở rộng không gian chứa hành lý. Đặc biệt, ở những mẫu xe có hàng ghế trước ngả gần 180 độ, việc tháo tựa đầu giúp ghế có thể ngả sâu, kết hợp với hàng ghế sau tạo thành mặt phẳng nghỉ ngơi rộng rãi, thuận tiện cho những chuyến đi dài hoặc khi cần ngủ trên xe.

Đáng chú ý, trong một số tình huống khẩn cấp, hai thanh kim loại nhọn của tựa đầu còn có thể được sử dụng như búa thoát hiểm để phá kính, hỗ trợ người ngồi thoát khỏi xe khi cửa bị kẹt, ngập nước,...

Sử dụng hai đầu kim loại để phá kính trong một số trường hợp khẩn cấp. Ảnh: KIA

Các chuyên gia cho rằng, dù có thể tháo rời, tựa đầu vẫn cần được lắp đúng vị trí và khóa chắc chắn khi xe vận hành. Đây là bộ phận quan trọng giúp hạn chế chuyển động quá mức của đầu và cổ khi xảy ra va chạm từ phía sau. Tháo tựa đầu để tạo tầm nhìn hoặc vì cảm thấy vướng víu có thể làm tăng nguy cơ chấn thương.

Nếu tháo tựa đầu để gập ghế hoặc chở đồ, người dùng cần cất giữ cố định, an toàn, tránh để bộ phận này trở thành vật thể văng trong cabin khi phanh gấp. Sau khi sử dụng, hãy lắp lại và kiểm tra chốt khóa trước khi có người ngồi lên ghế.

(Tổng hợp)

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