Bụi phanh tích tụ lâu ngày không chỉ khiến mâm ô tô hợp kim mất đi vẻ sáng bóng mà còn có thể để lại những vết ố khó xử lý, thậm chí phải tốn hàng trăm USD để phục hồi.

Bụi phanh là hiện tượng thường gặp trong quá trình sử dụng ô tô. Mỗi khi người lái đạp phanh, má phanh và đĩa phanh ma sát với nhau để tạo lực giảm tốc. Quá trình này sinh ra những hạt bụi nhỏ, một phần phát tán vào không khí, phần còn lại bám lên bề mặt mâm ô tô.

Theo Carscoops, bụi phanh có thể khiến những bộ mâm hợp kim sáng bóng nhanh chóng chuyển sang màu xám đen, phủ một lớp cặn bẩn làm mất thẩm mỹ. Ngay cả những chiếc ô tô ít sử dụng cũng có thể gặp tình trạng này, bởi bụi phanh vẫn phát sinh trong quá trình phanh thông thường hàng ngày.

Lượng bụi sinh ra có thể tăng lên khi người lái thường xuyên phanh gấp hoặc sử dụng phanh với cường độ cao. Tuy nhiên, việc di chuyển nhẹ nhàng trong đô thị cũng không tránh khỏi hiện tượng bụi phanh tích tụ trên bánh xe.

Bụi phanh tích tụ lâu ngày không chỉ khiến mâm ô tô hợp kim mất đi vẻ sáng bóng mà còn có thể để lại những vết ố khó xử lý.

Không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình, bụi phanh còn có thể gây khó khăn cho việc vệ sinh nếu để bám quá lâu. Khi các hạt bụi tích tụ và bám chặt trên bề mặt mâm, những loại dung dịch rửa xe thông thường có thể không còn đủ hiệu quả để làm sạch.

Nếu không được xử lý kịp thời, bụi phanh thậm chí có thể để lại những vết ố vĩnh viễn trên mâm hợp kim. Khi đó, chủ xe có thể phải đưa phương tiện đến các cơ sở chuyên nghiệp để phục hồi, với chi phí được Carscoops đề cập khoảng 150 USD (gần 4 triệu đồng) cho mỗi bánh xe.

Cách vệ sinh bụi phanh bám trên mâm ô tô

Theo Carscoops, nếu mâm xe chỉ bám một lớp bụi nhẹ và được vệ sinh thường xuyên, chủ xe có thể sử dụng dung dịch rửa xe thông thường để làm sạch cùng thân xe.

Tuy nhiên, với những bộ mâm đã xuất hiện lớp bụi phanh màu đen bám chặt, nên sử dụng dung dịch vệ sinh mâm xe chuyên dụng. Các sản phẩm này có thành phần giúp làm bong những hạt bụi phanh mà không gây ảnh hưởng đến lớp sơn phủ trên bề mặt mâm, nếu được sử dụng đúng hướng dẫn.

Quy trình vệ sinh có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xịt nước làm sạch sơ bộ.

Trước khi sử dụng dung dịch chuyên dụng, cần dùng vòi nước rửa qua toàn bộ bánh xe để làm mềm lớp bụi bẩn và loại bỏ những cặn bám bên ngoài. Công đoạn này cũng giúp hạn chế nguy cơ các hạt bụi, cát cọ xát gây trầy xước bề mặt mâm trong quá trình chà rửa.

Những bộ mâm ô tô đã xuất hiện lớp bụi phanh màu đen bám chặt, nên sử dụng dung dịch vệ sinh mâm xe chuyên dụng.

Bước 2: Sử dụng dung dịch vệ sinh mâm xe.

Xịt dung dịch chuyên dụng lên toàn bộ bề mặt mâm, chú ý những vị trí khuất như mặt trong các nan hoa, khu vực quanh ốc bánh xe và các khe nhỏ. Đây là những nơi bụi phanh thường tích tụ nhưng dễ bị bỏ sót khi rửa xe thông thường.

Bước 3: Chờ dung dịch phát huy tác dụng.

Sau khi xịt, để dung dịch lưu lại trên bề mặt mâm trong vài phút theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không nên vội vàng lau hoặc xả nước ngay, bởi dung dịch cần thời gian để làm bong các hạt bụi phanh bám chặt.

Bước 4: Dùng bàn chải chuyên dụng làm sạch.

Sử dụng bàn chải vệ sinh mâm xe có lông mềm để chà nhẹ các nan hoa và những khu vực bám bẩn. Với các vị trí nhỏ, hẹp như lỗ ốc bánh xe, có thể dùng bàn chải kích thước nhỏ hơn để tiếp cận.

Sau đó, xả sạch toàn bộ dung dịch và cặn bẩn bằng nước. Nếu vẫn còn những vị trí bám bụi, chủ xe có thể lặp lại quy trình vệ sinh.

Bước 5: Lau khô và phủ lớp bảo vệ.

Khi mâm xe đã sạch, sử dụng khăn microfiber khô, sạch để lau lại bề mặt. Chủ xe có thể thoa thêm một lớp sáp hoặc chất phủ bảo vệ chuyên dụng, giúp hạn chế bụi bẩn bám trở lại và hỗ trợ việc vệ sinh ở những lần tiếp theo.

Carscoops khuyến nghị chủ xe nên duy trì thói quen vệ sinh bánh xe thường xuyên, thay vì đợi đến khi bụi phanh tích tụ thành lớp dày mới xử lý. Việc làm sạch định kỳ không chỉ giúp mâm hợp kim giữ được vẻ ngoài sáng bóng mà còn hạn chế nguy cơ phải tốn kém chi phí phục hồi do các vết ố bám lâu ngày.

Lưu ý: Khi vệ sinh, nên chọn dung dịch phù hợp với vật liệu và lớp hoàn thiện của mâm xe, tránh sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc hoặc bàn chải có lông cứng gây trầy xước bề mặt.

Theo Carscoops