Lời Tòa soạn: Tranh luận về số phận xe bán tải đang nóng lên từng ngày trong cộng đồng người dùng xe. Một dòng xe vừa mang công năng chở hàng của xe tải, vừa được sử dụng lưu thông trong phố như xe con lâu nay tồn tại với những vấn đề chưa nhất quán trong quản lý, giữa việc phân loại và quyền lưu thông. Khi các quy định mới dần siết lại, đặc biệt tại đô thị lớn như Hà Nội, nơi xe bán tải có thể bị xếp về đúng bản chất “ô tô tải” và chịu hạn chế về giờ, tuyến đường, nhiều câu hỏi lập tức được đặt ra: Có nên giới hạn quyền lưu thông của xe bán tải so với xe con? Hay cần một cách tiếp cận rõ ràng, sòng phẳng hơn giữa nghĩa vụ và quyền lợi của chủ xe. VietNamNet mở diễn đàn "Có nên cấm xe bán tải vào nội đô như xe tải?" để ghi nhận đa chiều ý kiến bạn đọc về vấn đề này. Đây là vấn đề không chỉ liên quan đến chính sách giao thông, quản lý trật tự đô thị mà còn liên quan mật thiết tới quyền lợi người dùng, chiến lược phát triển của các nhà sản xuất ô tô và sự tăng trưởng của thị trường xe tại Việt Nam. Bài viết xin gửi về email: otoxemay@vietnamnet.vn.

Xe bán tải có kích thước lớn, cồng kềnh nếu di chuyển trong phố. Ảnh minh họa tạo bởi AI

Dưới đây là bài viết của độc giả Lâm Thế Anh (Kiến trúc sư, Hà Nội) với góc nhìn "Nội đô chật chội không thể là 'đất diễn' cho xe nửa tải nửa du lịch".

Câu chuyện có nên hạn chế xe bán tải vào nội đô đang gây tranh luận, nhưng nếu nhìn thẳng vào thực tế giao thông đô thị, có lẽ đã đến lúc cần nói rõ, xe bán tải không phải là xe con và cũng không phù hợp để được ưu ái như xe con trong phố đông.

Trước hết, cần gọi đúng tên. Xe bán tải, về bản chất, vẫn là phương tiện mang chức năng chở hàng. Việc nhiều người sử dụng nó như xe gia đình không làm thay đổi bản chất kỹ thuật và tác động của nó lên hạ tầng giao thông. Một chiếc xe to nặng và dài đến 5,3-5,5 mét cùng bán kính quay đầu lớn... dù có tiện nghi đến đâu vẫn chiếm dụng mặt đường nhiều hơn đáng kể so với sedan hay hatchback.

Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao một phương tiện cồng kềnh như vậy lại được “đối xử mềm tay” hơn so với xe tải trong nội đô?

Ở các đô thị lớn, bài toán giao thông chưa bao giờ là câu chuyện “ai cũng có quyền như nhau”, mà là tối ưu hóa không gian hữu hạn. Mỗi mét vuông mặt đường đều có giá trị.

Khi một chiếc bán tải len lỏi trong giờ cao điểm, dừng đỗ, quay đầu hay chuyển làn chậm chạp, cái giá phải trả không chỉ là sự bất tiện của riêng tài xế đó, mà là thời gian của hàng trăm người bên cạnh.

Nói thẳng, nếu xe tải bị hạn chế trong phố vì gây ùn tắc, thì xe bán tải với kích thước và cách vận hành tương tự không có lý do gì để đứng ngoài cuộc.

Nhưng điều đáng nói hơn nằm ở chính thói quen sử dụng. Chúng ta không khó để bắt gặp những chiếc bán tải bóng loáng, thùng xe trống trơn, di chuyển trong phố như một chiếc SUV cỡ lớn chỉ để chở một mình ông chủ đi uống cà phê, hóng gió. Khả năng chở hàng gần như bị bỏ quên.

Đổi lại, đô thị phải “gánh” thêm áp lực từ một phương tiện vốn không sinh ra dành cho những nơi chật chội. Đây là một dạng lãng phí tài nguyên giao thông, thứ mà các thành phố lớn không còn đủ dư dả để chấp nhận.

Một vấn đề khác ít được nhắc tới nhưng không kém phần quan trọng là môi trường. Phần lớn xe bán tải sử dụng động cơ dầu dung tích lớn, mức phát thải và tiêu thụ nhiên liệu cao hơn xe con phổ thông. Trong bối cảnh các thành phố đang “nghẹt thở” vì ô nhiễm không khí, việc cho phép thêm những phương tiện như vậy lưu thông tự do ở khu vực trung tâm rõ ràng là một lựa chọn khó biện minh.

Nhiều ý kiến cho rằng hạn chế xe bán tải là “đánh đồng”, là gây khó cho người dùng. Nhưng thực tế, không có chính sách giao thông nào có thể làm hài lòng tất cả. Vấn đề là lựa chọn cái gì có lợi hơn cho số đông. Nếu một bộ phận nhỏ phải điều chỉnh thói quen sử dụng xe để đổi lấy giao thông thông thoáng hơn, không khí sạch hơn và đô thị dễ sống hơn, thì đó là sự đánh đổi hoàn toàn hợp lý.

Ngược lại, các đô thị cần áp dụng những cơ chế linh hoạt cho những người thực sự có nhu cầu sử dụng xe bán tải trong phố: cấp phép theo nhu cầu, phân loại rõ ràng theo mục đích sử dụng, hoặc giới hạn theo khung giờ, tuyến đường. Không “cấm cửa” tuyệt đối xe bán tải, nhưng cần đặt nó đúng vị trí.

Đô thị không phải là nơi để mọi loại phương tiện cùng tồn tại một cách vô điều kiện. Càng không phải là "đất diễn" cho những chiếc xe “nửa tải nửa chơi” chiếm dụng không gian quý giá chỉ để phục vụ nhu cầu cá nhân.

Đã đến lúc nhìn thẳng: nếu muốn giao thông đô thị vận hành hiệu quả, xe bán tải cần được quản lý chặt, thậm chí bị hạn chế thay vì tiếp tục được ưu ái như hiện nay.

Độc giả Lâm Thế Anh (Hà Nội)

