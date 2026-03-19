Những ngày gần đây, mạng xã hội rộ lên tranh cãi việc xe bán tải (pickup) có bị cấm vào nội đô Hà Nội ban ngày hay không, khiến nhiều chủ xe lo ngại phương tiện của mình bị xếp chung với xe tải. Sự "nhập nhằng" với nhiều cách hiểu khác nhau trong cách phân loại và quy định tải trọng đang là nguyên nhân chính gây ra hiểu lầm.

Trao đổi với PV về nội dung này, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn, tuyên truyền và điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, việc phân loại xe bán tải hiện nay đã được quy định rõ trong hệ thống văn bản pháp luật, tuy nhiên trên thực tế vẫn còn nhiều trường hợp hiểu chưa đầy đủ, dẫn tới áp dụng sai khi tham gia giao thông.

Theo đại diện Cục CSGT, để người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật và đối chiếu với phương tiện của mình, cơ quan này cung cấp một số thông tin cụ thể.

Căn cứ theo Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ, ô tô pickup (bao gồm cabin đơn hoặc cabin kép) được chia thành 2 loại.

Cụ thể, thứ nhất là ô tô con pickup, thuộc nhóm ô tô chở người đến 8 chỗ ngồi (không kể chỗ của người lái xe), được quy định tại mục 2, phụ lục I của Thông tư 53.

Thứ hai là ô tô tải pickup, thuộc nhóm ô tô tải thông dụng, quy định tại mục 3 và 4, phụ lục IV của cùng Thông tư.

Việc một chiếc xe bán tải được xếp vào loại xe con hay xe tải không phụ thuộc vào hình dáng bên ngoài mà dựa trên các thông số kỹ thuật cụ thể của từng phương tiện. Ảnh: CSGT

Đại diện Cục CSGT nhấn mạnh, cơ quan quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới đường bộ (Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới) căn cứ vào thông số kỹ thuật của từng loại xe cụ thể để xác định, phân loại phương tiện là xe ô tô con pickup hay ô tô tải pickup và được ghi trên Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Theo đó, căn cứ vào thông số kỹ thuật, cơ quan đăng kiểm sẽ xác định phương tiện là ô tô con pickup hay ô tô tải pickup và thông tin này được ghi rõ trên Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu; hoặc trên Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe đang lưu hành.

Vì vậy, để biết chính xác phương tiện của mình thuộc loại nào, Cục CSGT khuyến cáo chủ xe cần kiểm tra trực tiếp trên Giấy chứng nhận kiểm định. Cụ thể, cần đối chiếu mục “loại phương tiện” và “khối lượng toàn bộ” được ghi trên giấy tờ này để xác định xe của mình là ô tô con pickup hay ô tô tải pickup.

“Người dân không nên tự suy đoán theo thói quen hay cách gọi phổ biến, mà cần căn cứ vào giấy tờ kiểm định do cơ quan có thẩm quyền cấp để đảm bảo tuân thủ đúng quy định khi tham gia giao thông,” Đại tá Nguyễn Quang Nhật lưu ý.