Tôi năm nay 27 tuổi, hẹn hò với bạn trai được 3 năm và dự tính kết hôn vào tháng 8 năm nay.

Cả hai bên gia đình đã gặp mặt, chọn ngày đẹp cho chúng tôi nên duyên vợ chồng. Nhưng hiện tại, tôi có một vấn đề khúc mắc với bố mẹ, chưa thể thống nhất. Đó là về khách mời trong đám cưới.

Bản thân tôi muốn tổ chức đám cưới ấm cúng, nhỏ gọn, giới hạn trong khoảng 180 khách mời (tương ứng 30 mâm cỗ), gồm họ hàng, người quen và bạn bè thân thiết.

Bởi chúng tôi chỉ có thể nghỉ phép 3 ngày nên muốn hôn lễ diễn ra đơn giản, vừa tối ưu chi phí, vừa tranh thủ được nghỉ ngơi và có thời gian dành cho khách mời nhiều hơn.

Tuy nhiên, bố mẹ tôi có quan điểm ngược lại, muốn mời chào rộng rãi với danh sách dự tính khoảng 600 người. Trong đó, 200 người là bạn bè, đồng nghiệp của tôi cùng họ hàng hai bên nội ngoại và hàng xóm láng giềng.

Còn lại 400 khách mời từ mối quan hệ riêng của bố mẹ tôi, gồm bạn học cũ các cấp, bạn đồng niên cho đến đồng nghiệp, thành viên cùng câu lạc bộ…

Tôi cho rằng, đám cưới không nên mời tràn lan để tránh áp lực sau này phải “đi trả nợ”, đồng thời tiết kiệm chi phí.

Tôi cũng sợ cảnh mệt mỏi vì đứng nguyên ngày, đi chào hỏi, chúc tụng từng bàn, từng người mà mình không quen.

“Con nghĩ chỉ nên tổ chức đám cưới gói gọn cho ấm cúng, đảm bảo vẫn ý nghĩa mà lại chất lượng. Nếu bày vẽ quá thì khối lượng công việc cần làm sẽ nhiều hơn, gia đình mình có thể bị quá tải, không chu toàn được hết.

Chỉ riêng việc đến nhà từng người hoặc gọi điện thông báo tin vui và gửi lời mời cũng khá tốn thời gian, công sức rồi”, tôi chia sẻ.

Có nên tổ chức đám cưới khi 2/3 danh sách khách mời là người quen của phụ huynh? Ảnh minh họa

Thế nhưng, bố mẹ tôi không hài lòng, cho rằng tôi là con gái đầu lấy chồng nên đám cưới cần tổ chức hoành tráng.

Theo lời giải thích của bố, tôi học hành đàng hoàng, có công việc tốt, thu nhập cao lại lấy chồng thành đạt nên đám cưới cũng là dịp để gia đình “nở mày nở mặt” với mọi người xung quanh.

Ngoài ra, bố mẹ tôi muốn mời tất cả những chỗ quen biết vì “nếu không mời thì sau ai người ta dám mời lại”.

Bàn qua tính lại, ai cũng có suy nghĩ và quan điểm riêng nên cả nhà tôi chưa thể thống nhất chuyện mời cưới sao cho hợp lý.

Tôi đã nghĩ đến việc không muốn tổ chức đám cưới nữa. Hoặc nếu tổ chức sẽ làm hai tiệc cưới riêng, vừa đúng ý mình, vừa có thể làm hài lòng mong muốn của bố mẹ. Nhưng làm vậy cũng sẽ rất mệt, phải lo nghĩ nhiều điều, từ sức khỏe, địa điểm đến kinh tế….

Tôi hiện rất bối rối không biết phải làm sao. Mọi người có thể cho tôi xin lời khuyên hoặc gợi ý sao cho vẹn cả đôi đường được không?

Độc giả P.T

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền. Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.