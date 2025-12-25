Vợ chồng tôi hẹn hò được 5 năm và mới tổ chức đám cưới cách đây vài tháng. Chúng tôi có khá nhiều bạn và đồng nghiệp, còn bố mẹ cũng nhiều mối quan hệ thân tình gần xa.

Vậy nên, đám cưới tôi, mọi người đều thống nhất sẽ tổ chức hoành tráng, phần vì tôi là con gái một, phần vì gia đình muốn chiêu đãi họ hàng, bà con lối xóm một bữa “để đời”.

Dự kiến, nhà tôi chi 200 triệu đồng để làm đám cưới. Trong đó, khoản tiền 140 triệu dùng để đặt 70 mâm cỗ, mỗi mâm ngồi 6 người với thực đơn đa dạng.

60 triệu còn lại, gia đình tôi bố trí thuê đơn vị dựng rạp, MC… và chuẩn bị các phần quà tươm tất tặng cho quan khách khi tới dự đám cưới.

Thấy bố mẹ lên kế hoạch và chuẩn bị chu toàn cho hôn lễ, vợ chồng tôi rất tin tưởng và yên tâm. Cả hai đều mong muốn có một đám cưới chỉn chu, trọn vẹn ý nghĩa.

Kỳ thực, khi biết gia đình tổ chức đám cưới cho tôi khá to, có người chê trách là bày vẽ. Nhiều người còn cảnh báo chuyện "ế" cỗ và lỗ vốn.

Đám cưới là ngày trọng đại, tôi chỉ mong tổ chức tươm tất, đàng hoàng, chuyện lỗ lãi vốn không phải vấn đề tôi bận tâm. Nên những lời mọi người nói, tôi bỏ ngoài tai hết.

Nhà gái chi 200 triệu làm đám cưới, lỗ vốn 1/3 nhưng vẫn thấy ấm lòng. Ảnh minh họa

May mắn, hôn lễ của chúng tôi đã diễn ra suôn sẻ. Quan khách khi rời bữa tiệc đều khen cỗ cưới đầy đặn, ngon. Kết thúc đám cưới, vợ chồng tôi tranh thủ bóc phong bì tiền mừng để hôm sau kịp đi làm trở lại.

Sau khi tính toán, cộng cả số vàng cưới được tặng, chúng tôi gom được gần 130 triệu đồng.

Mặc dù khoản tiền mừng thu vén được sau đám cưới chỉ bằng 2/3 chi phí đã bỏ ra ban đầu nhưng tôi và gia đình vẫn thấy vui mừng vì sự thân tình, yêu mến từ bạn bè, bà con lối xóm.

Bởi hôm đó, dù đám cưới tổ chức giữa tuần nhưng bạn bè, đồng nghiệp ở xa của tôi đều cố gắng thu xếp công việc để tới tham dự đông đủ, ngồi kín cả chục mâm.

Có người bạn đại học cũ di chuyển gần 300km đến chung vui với tôi. Còn bà con, họ hàng gần xa cũng tới dự đông đúc. Ai nấy đều đến bắt tay tôi, gửi lời chúc phúc ý nghĩa.

Dù có những người chỉ mừng cưới 100.000-200.000 đồng nhưng tôi vẫn thấy vui. Bởi thay vì gửi quà cưới online, họ sẵn sàng đến tận nơi, không quản ngại đường sá xa xôi để góp mặt trong đám cưới.

Hàng xóm láng giềng cũng vậy. Nhiều người không ngại đến sớm để phụ giúp các công việc lặt vặt như dọn dẹp, bưng bê… Tuy họ trông thật chân quê nhưng tôi cảm nhận ánh mắt, những cái nắm tay, cái ôm và lời chúc tràn đầy sự thương mến.

Tôi nghĩ, hẳn là yêu thương gia đình tôi nhiều như vậy nên mọi người mới tới tham dự đầy đủ. Vậy nên, dù đám cưới có tốn kém và không thu vén lại được nhiều thì tôi vẫn vui, xúc động và tự hào vì có được những thứ quý giá mà tiền bạc không thể so sánh.

Độc giả giấu tên

