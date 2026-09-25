Ông T. H. cho biết, bố ông đứng tên trên sổ đăng ký ruộng đất năm 1980 đối với thửa đất diện tích 1.200m². Trên sổ thể hiện loại đất “T” (thổ cư).

Năm 1993, bố ông H. qua đời. Đến năm 1998, nhà nước làm sổ đỏ giao quyền sử dụng đất. Do bố ông H. đã mất nên mẹ ông đứng tên.

Năm 2011, mẹ ông H. làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho ông và ông H. đứng tên trên sổ đỏ cho đến nay.

Gần đây, ông H. đến bộ phận một cửa của xã để nộp hồ sơ xin xác định lại diện tích đất ở. Sau thời gian tra cứu, bộ phận một cửa trả lại hồ sơ và thông báo bằng miệng rằng phải chờ hướng dẫn của cấp trên.

Ông H. cho biết không được nhận văn bản nêu rõ lý do trả hồ sơ. Trong khi đó, tin nhắn điện thoại về tình trạng hồ sơ lại thể hiện nội dung “trả hồ sơ theo yêu cầu”.

Ông H. đặt câu hỏi, với nguồn gốc đất được xác định là đất thổ cư từ năm 1980, nay ông có được làm thủ tục đề nghị xác định lại diện tích đất ở không? Ông cũng muốn biết, việc bộ phận một cửa trả hồ sơ như trên có đúng quy định không?

Ảnh minh họa: Ngọc Chí

Liên quan vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phản hồi đây là vụ việc cụ thể trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại địa phương. Trường hợp này thuộc thẩm quyền và trách nhiệm xác định của các cơ quan ở địa phương trên cơ sở kiểm tra, rà soát hồ sơ, tài liệu được lưu trữ, quản lý và sử dụng đất.

Do đó, Bộ không có cơ sở trả lời cụ thể mà thông tin chung như sau:

Trường hợp thửa đất được xác định là thửa đất ở có vườn, ao, đất thổ cư khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu (năm 1998) và có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6 và 7 Điều 137 Luật Đất đai năm 2024 thì việc xác định lại diện tích đất ở thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 141 Luật Đất đai năm 2024.

Trường hợp trên Giấy chứng nhận đã cấp chưa xác định cụ thể diện tích đất ở mà thể hiện chung đất ở với đất khác, ví dụ như "thổ cư", "thổ tập trung", "làm nhà ở", "đất ở + vườn", "T", "TV", "TQ", "TTT", thì việc xác định diện tích đất ở thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ.

Trong đó, tại điểm a khoản 2 Điều 20 Nghị định quy định "UBND cấp tỉnh căn cứ quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ, quá trình quản lý, sử dụng đất và điều kiện thực tế ở địa phương để quy định việc xác định diện tích đất ở, quy định các trường hợp khác chưa xác định cụ thể diện tích đất ở trên Giấy chứng nhận đã cấp để áp dụng quy định tại khoản này".

Trên cơ sở đó, Bộ NN&MT đề nghị ông H. nghiên cứu quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp cụ thể của gia đình và liên hệ với UBND cấp xã nơi có đất để được hướng dẫn và giải quyết việc xác định diện tích đất ở theo quy định.

Về nội dung ông H. nêu liên quan bộ phận một cửa của xã, Bộ đề nghị ông phản ánh đến UBND xã để được trả lời cụ thể và giải quyết theo quy định.