Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa có văn bản gửi CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã: BCG) thông báo về việc hủy niêm yết cổ phiếu BCG.

Theo đó, hơn 880,21 triệu cổ phiếu BCG sẽ bị hủy niêm yết, tương ứng giá trị chứng khoán theo mệnh giá hơn 8.802 tỷ đồng. Ngày hủy niêm yết có hiệu lực là 15/7/2026, trong khi ngày giao dịch cuối cùng là 9/10/2025.

Lý do hủy niêm yết là Bamboo Capital thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 47 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

Một dự án của Bamboo Capital. Ảnh: BCG

Thành lập năm 2011, Bamboo Capital là tập đoàn đầu tư đa ngành với hơn 60 công ty thành viên và công ty liên kết. Năm 2025, ông Nguyễn Hồ Nam, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm nhà sáng lập Bamboo Capital, bị cơ quan điều tra khởi tố để điều tra các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Bamboo Capital vẫn chưa gửi và công bố nhiều báo cáo tài chính theo quy định, gồm báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2024 và 2025; báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025; báo cáo tài chính các quý I, II, III, IV năm 2025 và quý I/2026.

Trước đó, tháng 10/2025, HOSE cổ phiếu BCG đã bị chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch. Nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu BCG đối mặt với án đình chỉ giao dịch là vì công ty chậm nộp BCTC kiểm toán 2024 (riêng lẻ và hợp nhất) quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

Tháng 5/2026, Bamboo Capital đã có văn bản giải trình về việc chậm công bố Báo cáo thường niên năm 2025 cũng như các báo cáo tài chính giai đoạn 2024-2026.

Theo Bamboo Capital, ban lãnh đạo đang tập trung tối đa nguồn lực để xử lý các vấn đề phát sinh từ biến động nhân sự cấp cao và bộ phận tài chính - kế toán, đồng thời triển khai quá trình tái cấu trúc toàn diện, bao gồm thanh toán nghĩa vụ trái phiếu và cơ cấu lại các khoản nợ.