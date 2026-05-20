Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi biến động mạnh của doanh nghiệp hóa chất hàng đầu này, giữa lúc công ty đối mặt hàng loạt vấn đề về nhân sự và pháp lý.

Theo quyết định vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) công bố, cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang sẽ bị chuyển từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch từ ngày 26/5. Nguyên nhân là doanh nghiệp chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 45 ngày so với quy định hiện hành.

Sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, cổ phiếu DGC chỉ được phép giao dịch trong phiên chiều theo phương thức khớp lệnh tập trung và giao dịch thỏa thuận. Điều này đồng nghĩa cổ phiếu sẽ không còn được giao dịch cả ngày như trước.

Trước đó không lâu, ngày 6/5, HoSE cũng đã quyết định chuyển DGC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 13/5 do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán quá 30 ngày.

Trong văn bản giải trình, Hóa chất Đức Giang cho biết Hội đồng quản trị đã thông qua việc lựa chọn UHY làm đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025. Hai bên đã ký hợp đồng kiểm toán vào ngày 11/5 và doanh nghiệp dự kiến hoàn tất, công bố báo cáo tài chính kiểm toán trong quý II/2026.

Cổ phiếu DGC bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Ảnh: DGC

Thông tin bị hạn chế giao dịch tiếp tục tạo áp lực lớn lên cổ phiếu DGC trên thị trường chứng khoán. Trong phiên sáng 20/5, mã này giảm thêm 2.300 đồng, tương đương 4,5%, xuống còn 47.600 đồng/cổ phiếu sau khi đã mất hơn 3% trong phiên liền trước.

Đáng chú ý, cổ phiếu DGC đã trải qua giai đoạn lao dốc kéo dài trong khoảng nửa năm qua. Từ vùng giá quanh 93.000 đồng/cổ phiếu cuối năm ngoái, thị giá hiện đã giảm khoảng 50%. Nếu so với đỉnh gần 125.000 đồng/cổ phiếu thiết lập vào giữa năm 2024, giá trị cổ phiếu đã “bốc hơi” 62%.

Áp lực bán mạnh xuất hiện trong bối cảnh doanh nghiệp liên tiếp ghi nhận biến động ở cấp lãnh đạo cao nhất. Hồi đầu tháng 5, DGC công bố thay đổi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Đào Hữu Kha được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 8/5.

Ông Đào Hữu Kha sinh năm 1970, quê Hưng Yên, là em trai của cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền. Dù khá kín tiếng trên thị trường, ông Kha hiện là một trong những cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp khi nắm giữ gần 22,7 triệu cổ phiếu DGC, tương đương khoảng 5,97% vốn điều lệ. Với mức giá hiện tại, lượng cổ phiếu này có giá trị thị trường khoảng 1.100 tỷ đồng.

Ngoài ra, vợ ông Kha là bà Ngô Thị Ngọc Lan cũng đang sở hữu khoảng 6,64% vốn tại doanh nghiệp. Tổng tỷ lệ sở hữu của các cá nhân liên quan đến gia đình ông Đào Hữu Huyền hiện vượt 45% vốn điều lệ của công ty.

Ngay sau khi tiếp quản vị trí chủ tịch, ông Đào Hữu Kha đã ký hàng loạt quyết định nhân sự quan trọng tại các công ty thành viên thuộc hệ sinh thái DGC. Nhiều vị trí chủ chốt trong các lĩnh vực hóa chất, bất động sản và thể thao được kiện toàn nhằm ổn định bộ máy quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, những biến động nhân sự này diễn ra trong bối cảnh Hóa chất Đức Giang đang phải đối mặt với cú sốc pháp lý lớn. Hồi tháng 3 vừa qua, Bộ Công an đã khởi tố vụ án liên quan các hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và vi phạm quy định kế toán xảy ra tại Hóa chất Đức Giang cùng một số đơn vị liên quan.

Liên quan vụ án, ông Đào Hữu Huyền, con trai là Đào Hữu Duy Anh cùng nhiều cá nhân khác đã bị khởi tố để phục vụ điều tra.

Dù vậy, ông Đào Hữu Huyền hiện vẫn là cổ đông lớn nhất tại DGC với tỷ lệ sở hữu khoảng 18,4% vốn điều lệ. Điều này cho thấy ảnh hưởng của gia đình sáng lập đối với doanh nghiệp vẫn rất lớn, bất chấp những biến động pháp lý và quản trị đang diễn ra.