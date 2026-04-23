Phiên giao dịch ngày 23/4 diễn ra trong trạng thái thận trọng khi thị trường bước vào giai đoạn cận kề kỳ nghỉ lễ. Dòng tiền có dấu hiệu chững lại, tâm lý nhà đầu tư dè dặt khiến các nhóm cổ phiếu lớn trong rổ VN30 phân hóa rõ nét. Nhiều mã thuộc các lĩnh vực bán lẻ, công nghệ, hàng không và vật liệu xây dựng chịu áp lực điều chỉnh. Nhóm ngân hàng – vốn là trụ đỡ của thị trường – cũng không nằm ngoài xu hướng này khi diễn biến tăng giảm đan xen, thiếu sự đồng thuận.

Dù vậy, điểm sáng nổi bật vẫn đến từ cổ phiếu Vingroup (VIC) khi tiếp tục bứt phá mạnh mẽ. Mã này tăng thêm 7.300 đồng, lên mức 214.500 đồng/cổ phiếu – thiết lập đỉnh lịch sử mới. Nếu tính theo mức giá trước khi chia tách cổ phiếu tỷ lệ 1:1 vào cuối năm ngoái, thị giá VIC hiện tương đương gần 430.000 đồng/cổ phiếu. Đà tăng ấn tượng này góp phần kéo tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục leo lên nấc thang mới trên bảng xếp hạng người giàu toàn cầu.

Theo cập nhật đến chiều 23/4, tổng tài sản của ông đạt khoảng 34,9 tỷ USD, giúp ông vươn lên vị trí thứ 65 thế giới. Đáng chú ý, thứ hạng này vượt qua một số tên tuổi lớn trong khu vực và trên thế giới, cho thấy sức bật đáng kể của hệ sinh thái Vingroup trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Không chỉ VIC, một số cổ phiếu khác trong nhóm vốn hóa lớn cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Đáng chú ý là Sabeco (SAB) khi bất ngờ tăng trần, thêm 3.150 đồng lên 48.200 đồng/cổ phiếu, trở thành một trong những điểm nhấn hiếm hoi trong phiên.

Kết thúc phiên, chỉ số VN-Index tăng 13,06 điểm, tương đương 0,7%, lên 1.870,36 điểm. Trong khi đó, VN30-Index lại giảm nhẹ 0,67 điểm xuống còn 2.024,74 điểm, phản ánh sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu lớn. Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 29.300 tỷ đồng trên sàn HoSE, cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện nhưng chưa thực sự bùng nổ.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có 34,9 tỷ USD, giàu thứ 65 thế giới. Ảnh: VIC

Cổ phiếu ngành điện giảm mạnh

Một diễn biến đáng chú ý khác là sự lao dốc bất ngờ của nhóm cổ phiếu ngành điện – vốn được xem là nhóm phòng thủ với mức biến động thấp hơn so với thị trường chung. Trong phiên này, nhiều mã điện đồng loạt giảm mạnh, tạo cảm giác “có biến” đối với nhà đầu tư.

Tiêu biểu nhất là cổ phiếu PC1 của CTCP Tập đoàn PC1 khi giảm kịch sàn, mất 1.800 đồng xuống còn 24.100 đồng/cổ phiếu. Lượng dư bán giá sàn lên tới gần 14,6 triệu đơn vị, cho thấy áp lực bán tháo rất lớn. Thanh khoản cũng tăng đột biến với gần 16,3 triệu cổ phiếu được giao dịch, phản ánh sự hoảng loạn nhất định của nhà đầu tư.

Không chỉ PC1, nhiều mã khác trong ngành cũng giảm sâu. TV3 giảm sàn, mất 1.600 đồng xuống 15.200 đồng/cổ phiếu. Các cổ phiếu như TV1, TV2, GEE, HDG, REE, POW, NT2… đều ghi nhận mức giảm đáng kể, khiến toàn bộ nhóm ngành này chìm trong sắc đỏ.

Đáng nói, áp lực bán ở PC1 gia tăng mạnh từ sau giờ nghỉ trưa, trong bối cảnh xuất hiện các tin đồn tiêu cực lan truyền trên mạng xã hội, dù chưa được xác minh chính thức. Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là khối ngoại vẫn mua ròng khoảng 390.000 cổ phiếu PC1, phần nào cho thấy góc nhìn dài hạn của nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa hoàn toàn tiêu cực.

Về cơ bản, PC1 vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên với nhiều thông tin đáng chú ý. Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 15.618 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ đạt 1.056 tỷ đồng, giảm 22%, phản ánh những thách thức trong hoạt động kinh doanh.

Các mảng kinh doanh chủ lực của PC1 đang đối mặt với nhiều khó khăn. Lĩnh vực năng lượng chịu ảnh hưởng bất lợi từ điều kiện thủy văn, trong khi mảng khai khoáng dự báo chất lượng quặng suy giảm so với năm trước. Bên cạnh đó, hoạt động xây lắp cũng chịu áp lực lớn từ chi phí đầu vào tăng cao, trong bối cảnh địa chính trị phức tạp và mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao.

Không chỉ vậy, trong quý I/2026, PC1 còn được nhắc đến trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ liên quan đến việc chấp hành quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Cụ thể, doanh nghiệp đã sử dụng khoảng 90 tỷ đồng từ một số lô trái phiếu không đúng phương án công bố hoặc chưa phù hợp quy định pháp luật. Đồng thời, công ty cũng bị ghi nhận chậm công bố các thông tin định kỳ như báo cáo tài chính, tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu và nghĩa vụ thanh toán.