Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã xử phạt một số cá nhân liên quan đến hành vi giao dịch đối với cổ phiếu DPG trong giai đoạn từ 2/5-2/7/2024. Theo DPG, thông tin này đã ít nhiều tác động đến tâm lý thị trường và gây lo ngại cho một số cổ đông, nhà đầu tư.

Theo thông tin được công bố, đối tượng bị xử phạt là cá nhân ông Đặng Văn Vinh, với số tiền phạt 1,5 tỷ đồng do thực hiện giao dịch thông qua các tài khoản chứng khoán do cá nhân, tổ chức khác cho mượn, dẫn đến hành vi vi phạm trên thị trường.

Đây là vụ việc liên quan đến hành vi giao dịch chứng khoán của các chủ thể độc lập trên thị trường, không phải là quyết định xử phạt đối với DPG.

Các cá nhân, tổ chức được nêu trong thông tin xử phạt không phải là người nội bộ, người quản lý, người điều hành, người đại diện theo ủy quyền, cổ đông lớn hoặc người có liên quan của DPG theo hồ sơ quản trị và thông tin hiện có.

Một dự án bất động sản của công ty. Ảnh: DPG

DPG cho biết không có bất kỳ chủ trương nào liên quan đến các giao dịch chứng khoán nêu trong quyết định xử phạt. Các giao dịch trên thị trường chứng khoán do nhà đầu tư thực hiện thông qua tài khoản chứng khoán của họ là hoạt động độc lập, nằm ngoài phạm vi kiểm soát, chỉ đạo hoặc quản lý của công ty.

Công ty cho rằng việc cơ quan quản lý xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán là cần thiết để bảo vệ nhà đầu tư, bảo vệ tính minh bạch của thị trường và bảo vệ chính các doanh nghiệp niêm yết hoạt động nghiêm túc.

DPG khuyến nghị cổ đông, nhà đầu tư tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, khách quan và phân biệt rõ giữa hành vi giao dịch chứng khoán của cá nhân, tổ chức độc lập trên thị trường và hoạt động quản trị, điều hành, kinh doanh của công ty.

Theo DPG, giá trị dài hạn của doanh nghiệp cần được nhìn nhận trên nền tảng năng lực thực thi dự án, chất lượng tài sản, hiệu quả kinh doanh, năng lực quản trị, dòng tiền và triển vọng phát triển thực chất của công ty.