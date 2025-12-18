Trong phiên giao dịch 17/12, cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tiếp tục bị bán tháo phiên thứ hai liên tiếp, đóng cửa giảm 7% xuống 80.500 đồng/cp. Bên mua trống trơn, trong khi dư bán giá sàn khoảng 14,3 triệu đơn vị, tương đương hơn 1.100 tỷ đồng.

Trước đó, phiên 16/12, cổ phiếu này cũng giảm sàn trước sự ngỡ ngàng của nhiều nhà đầu tư. Bởi, thị trường chứng khoán phiên 16/12 bứt phá, dòng tiền đổ vào khá mạnh, kéo chỉ số VN-Index tăng 33,17 điểm (+2,02%) lên 1.679,18 điểm và VN30-Index tăng hơn 40 điểm lên 1.909,87 điểm.

DGC là một trong 30 mã cổ phiếu trụ cột trong nhóm VN30.

Với mức giá đỉnh cao gần 120.000 đồng/cp ghi nhận hồi cuối năm ngoái, cổ phiếu DGC giảm khoảng 33%, tương đương vốn hóa mất khoảng 10 nghìn tỷ đồng, hiện còn khoảng 30.600 tỷ đồng.

Cổ phiếu DGC giảm sàn khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào tình trạng “mắc kẹt”. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại Hóa chất Đức Giang.

Hôm 11/11, nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý đã bán ròng 200.000 cổ phiếu DGC, giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5%, chính thức rời ghế cổ đông lớn kể từ ngày 13/11. Sau giao dịch này, nhóm quỹ ngoại không cần phải công bố thông tin theo quy định nếu tiếp tục bán ra cổ phiếu DGC.

Việc cổ phiếu DGC lao dốc là điều khá bất ngờ bởi vị thế và tình hình kinh doanh khả quan của doanh nghiệp này. DGC cũng dự kiến tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2025, tỷ lệ 30%, tổng số tiền chi ra là 1.140 tỷ đồng.

Ông Đào Hữu Huyền. Ảnh: DGC

Trong 9 tháng đầu năm, Hóa chất Đức Giang ghi nhận kết quả kinh doanh khá tích cực, doanh thu tăng từ mức 7.451 tỷ đồng cùng kỳ năm trước lên 8.525 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng từ mức 2.322 tỷ đồng lên 2.532 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cổ phiếu DGC bị bán rất mạnh và dứt khoát. Dòng tiền rút ra mạnh khỏi cổ phiếu này, trong khi lực cầu bị áp đảo hoàn toàn. Tổng cộng hai phiên, có 22,4 triệu cổ phiếu DGC được chuyển nhượng, tương đương gần 5,9% lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp.

Trước đó, nhiều công ty chứng khoán đã khuyến nghị mua cổ phiếu DGC. FPTS đánh giá DGC có doanh thu hỗ trợ bởi mặt bằng giá bán cao. Agriseco Research cũng tin doanh nghiệp được hưởng lợi từ giá bán và Luật thuế VAT sửa đổi, giúp nâng biên lợi nhuận cùng với việc dự án Đức Giang Nghi Sơn chính thức vận hành từ quý II/2026.

DGC là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất hóa chất, với những sản phẩm chủ lực bao gồm photpho vàng, acid phosphoric (thực phẩm, điện tử, nông nghiệp), phân bón, bột giặt, chất tẩy rửa. Đây là một trong những đơn vị xuất khẩu photpho vàng chủ chốt tại khu vực Đông Nam Á, với các khách hàng lớn tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang được thành lập từ năm 1963, tiền thân là Công ty Hóa chất Đức Giang trực thuộc Tổng cục Hóa chất. Năm 2003, DGC cổ phần hóa. Kể từ năm 2020, DGC lọt top các doanh nghiệp có lợi nhuận nghìn tỷ. Năm 2024, DGC báo lợi nhuận sau thuế đạt gần 3.110 tỷ đồng, so với mức 3.240 tỷ đồng năm 2023. Năm 2022, DGC ghi nhận kỷ lục hơn 6.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế nhờ hưởng lợi về giá phốt pho vàng tăng vọt.

Hồi tháng 3/2025, con trai Chủ tịch Đào Hữu Huyền là Đào Hữu Duy Anh đã thôi chức Tổng Giám đốc Hóa chất Đức Giang, để “phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020”.

Tính tới cuối năm 2024, ông Đào Hữu Huyền nắm gần 69,8 triệu cổ phiếu DGC, tương ứng 18,38%. Tổng cộng ông Huyền và những người có liên quan nắm khoảng 40% vốn DGC. Trong đó, ông Đào Hữu Duy Anh nắm hơn 3%.

Hiện tại, một số nhà đầu tư lo ngại về khả năng tăng thuế xuất khẩu phốt pho và liệu DGC có nguy cơ bị loại khỏi rổ chỉ số VN30 trong các kỳ cơ cấu tới hay không.

Theo Nghị định 199/2025 của Chính phủ, thuế xuất khẩu phốt pho vàng sẽ tăng từ 5% hiện nay lên 10% vào đầu năm 2026 và 15% từ đầu 2027. Dù vậy, mức thuế này vẫn cạnh tranh hơn so với Trung Quốc.

Trên thị trường chứng khoán, nhiều cổ phiếu trụ cột giảm điểm trong phiên 17/12. VietJet (VJC) giảm mạnh 6.400 đồng xuống 185.100 đồng/cp. Vinamilk (VNM) và Sabeco (SAB) cũng giảm mạnh.

Chỉ số VN-Index chốt phiên giảm 5,52 điểm xuống 1.673,66 điểm. Nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng thứ ba liên tiếp.