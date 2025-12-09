Nợ 870 tỷ đồng gốc và lãi trái phiếu

Theo thông tin công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tính đến hết tháng 11/2025, CTCP Tập đoàn Thái Tuấn có dư nợ gốc và lãi quá hạn của hai lô trái phiếu đạt khoảng 870 tỷ đồng. Doanh nghiệp mới trả được hơn 2 tỷ đồng tiền gốc, còn nợ gần như toàn bộ gốc và lãi quá hạn.

Cụ thể, theo HNX, tính đến ngày 1/12, CTCP Tập đoàn Thái Tuấn còn hai lô trái phiếu được phát hành trong năm 2021.

Lô trái phiếu TTDCH2122001 có tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 300 tỷ đồng. Tập đoàn Thái Tuấn chưa thanh toán hơn 212,5 tỷ đồng tiền gốc và gần 80,2 tỷ đồng tiền lãi. Trong 11 tháng, Thái Tuấn chỉ trả được gần 544 triệu đồng tiền gốc.

Thái Tuấn còn nợ gốc và lãi trái phiếu. Nguồn: HNX

Lô trái phiếu TTDCH2122002 có giá trị phát hành theo mệnh giá là 500 tỷ đồng. Số nợ gốc chưa thanh toán là gần 459 tỷ đồng cùng với gần 120 tỷ đồng tiền lãi. Trong kỳ, Thái Tuấn chỉ trả được gần 1,53 tỷ đồng tiền gốc.

Như vậy, tổng cộng Tập đoàn Thái Tuấn chưa trả được cả gốc và lãi trái phiếu, với tổng giá trị khoảng 870 tỷ đồng.

Giải trình việc chưa trả được cả gốc và lãi trái phiếu, Thái Tuấn cho biết doanh nghiệp đã được trái chủ chấp thuận gia hạn thời gian thanh toán đến tháng 12/2027, thanh toán dần theo kế hoạch đã lấy ý kiến của trái chủ.

TTDCH2122001 có tổng giá trị 300 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 12/4/2021 và đáo hạn ngày 12/10/2022. Còn lô TTDCH2122002 có tổng giá trị 500 tỷ đồng, được phát hành ngày 20/5/2021 và đáo hạn ngày 20/11/2022. Cả hai lô đều có lãi suất 11% và đã hết thời hạn lưu hành theo điều kiện ban đầu, song nghĩa vụ thanh toán tiếp tục được gia hạn nhiều lần

Trước đó, tháng 4/2023, Thái Tuấn thông báo chưa thu xếp được nguồn thanh toán cho hai lô trái phiếu nói trên và được chủ sở hữu trái phiếu cho điều chỉnh giá bán các tài sản đảm bảo và kéo dài thời gian xử lý tài sản đảm bảo.

Thái Tuấn cũng nhiều lần chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu và được gia hạn.

Theo Nghị quyết ngày 9/6/2023 do ông Trần Hoài Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thái Tuấn, ký, trái phiếu TTDCH2122002 được kéo dài ngày đáo hạn sang 20/11/2024, lãi suất được nâng lên thành 16,5%/năm trong hai năm (từ 20/11/2022-20/11/2024).

Còn theo Nghị quyết ngày 28/6/2023, ngày đáo hạn lô trái phiếu TTDCH2122001 kéo dài đến 27/7/2024.

Gia hạn tới 2027

Theo Nghị quyết ngày 13/1/2025, Thái Tuấn tiếp tục được gia hạn cho lô trái phiếu TTDCH2122001 theo phương án mới. Tiền gốc trái phiếu sẽ được chia làm 36 kỳ và thanh toán mỗi tháng một lần, kéo dài từ tháng 1/2025 đến hết tháng 12/2027. Toàn bộ tiền lãi phát sinh sẽ được ghi nhận theo số dư nợ còn lại và thanh toán toàn bộ vào kỳ cuối cùng năm 2027.

Dự kiến, Thái Tuấn sẽ phải trả 13,5 tỷ đồng tiền gốc trong 6 tháng đầu năm 2025 và 27 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm. Tuy nhiên, trên thực tế doanh nghiệp này chỉ trả được gần 544 triệu đồng gốc trong 11 tháng.

Áp lực trả gốc trái phiếu khá lớn. Nguồn: HNX

Với lô trái phiếu này, năm 2026, Thái Tuấn sẽ phải trả 86,4 tỷ đồng tiền gốc và năm 2027 là 98,1 tỷ đồng. Lãi suất được tính bằng lãi suất huy động bình quân của BIDV, VCB, MB và VietinBank cộng với chênh lệch 2%. Tổng lãi sẽ thanh toán một lần vào kỳ cuối năm 2027.

Còn theo Nghị quyết ngày 18/12/2024, Thái Tuấn cũng được gia hạn cho lô trái phiếu TTDCH2122002. Theo phương án trả nợ, Thái Tuấn sẽ phải trả 30 tỷ đồng tiền gốc trong 6 tháng đầu năm 2025 và 60 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm. Tuy nhiên, trên thực tế chỉ trả được hơn 1,5 tỷ đồng gốc trong 11 tháng.

Trong năm 2026, Thái Tuấn sẽ phải trả 180 tỷ đồng tiền gốc và 230 tỷ đồng trong năm 2027.

Mức lãi suất và thời gian thanh toán giống lô trái phiếu trên.

Tài sản bảo đảm cho hai lô trái phiếu này bao gồm cổ phần của Tập đoàn Thái Tuấn, quyền sử dụng đất tại TPHCM và Long An cùng 7 căn biệt thự tại dự án Cross Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Thái Tuấn dự tính lấy nguồn tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh, thanh lý một số tài sản tại Đà Nẵng và TPHCM để thanh toán cho trái chủ sau khi đã trả nợ ngân hàng. Tuy nhiên, thực tế trong 11 tháng năm 2025, doanh nghiệp đã không thực hiện được như cam kết.

Đại gia dệt may đổ tiền vào loạt dự án lớn

Tập đoàn Thái Tuấn tiền thân là doanh nghiệp dệt may, với nhà máy đầu tiên xây dựng năm 1996 tại TPHCM, sau đó mở rộng sang nhuộm, may và bán lẻ, trung tâm R&D. Sau đó, năm 1999-2000, công ty mở rộng ra Đà Nẵng, Cần Thơ và mở công ty may năm 2004.

Từ năm 2020, cơ cấu sở hữu và ban điều hành thay đổi khi ông Trần Hoài Nam trở thành Tổng giám đốc. Năm 2021, Thái Tuấn đầu tư mạnh các dự án nhà máy và khu công nghệ cao tại Long An.

Ông Trần Hoài Nam - Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Thái Tuấn tại lễ khánh thành nhà máy tại Long An. Ảnh: Thái Tuấn

Trong đó, nổi bật là Nhà máy sản xuất vải may mặc tại KCN Anh Hồng, vốn đầu tư 4.380 tỷ đồng; dự án Nhà máy hoàn tất sản phẩm may và may mặc Thái Tuấn 1.200 tỷ đồng đã đi vào hoạt động tại KCN Phúc Long (Bến Lức); Nhà máy may công nghệ cao 600 tỷ đồng đã đi vào hoạt động tại KCN Long Hậu; đặc biệt là dự án Khu phức hợp công nghệ cao Thái Tuấn, với tổng vốn đầu tư lên đến 16.000 tỷ đồng.

Nhà máy Thái Tuấn Long An là một trong những dự án có số vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của công ty, khoảng 4.380 tỷ đồng trên tổng diện tích xây dựng là 130.000m2. Với quy mô lớn cùng sự đầu tư máy móc, trang thiết bị tiên tiến hàng đầu thế giới, dự kiến công suất mỗi năm của nhà máy có thể đạt 60 triệu mét vải.

Khu phức hợp công nghệ cao Thái Tuấn được kỳ vọng là khu công nghệ cao, sản xuất chuỗi công nghiệp sợi - dệt - hoàn tất - may mặc - da giày - phụ kiện thời trang hiện đại hàng đầu Việt Nam, đưa ngành dệt may Việt Nam tham gia mạnh mẽ vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Trần Hoài Nam, ngoài đại diện Tập đoàn Thái Tuấn còn đứng tên gần 20 doanh nghiệp khác hoạt động trong các lĩnh vực như thời trang, dệt - nhuộm, lụa, may mặc, công nghệ và đầu tư.