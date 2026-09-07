Ngày 7/9, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã kết thúc điều tra bổ sung vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ, xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và nhiều tỉnh, thành phố.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan điều tra ban hành kết luận điều tra bổ sung số 22, đề nghị truy tố vắng mặt bị can Nguyễn Công Minh (53 tuổi, quê Hà Tĩnh; trú phường Bình Phước, TP Đồng Nai), Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh.

Bị can Nguyễn Công Minh. Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng pháp luật.

Người dân khi phát hiện hoặc bắt giữ bị can cần báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tại số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội; điện thoại: 06922.09022.