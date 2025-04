Ngày 2/4, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Quảng Bình tổ chức phiên họp đánh giá tình hình, kết quả hoạt động quý 1 và đề ra nhiệm vụ trong quý 2/2025.

Tại phiên họp, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo về kết quả, tiến độ điều tra và xử lý các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi. Trong đó, trọng tâm là vụ án liên quan đến Công ty Cây xanh Công Minh, đơn vị trúng thầu nhiều dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh.

Theo Giám đốc Công an tỉnh, hiện nay, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố 22 bị can.

Trong đó, 21 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” (6 bị can là người của nhà thầu, 11 bị can là người trong các đơn vị chủ thầu, 4 bị can là người thực hiện tư vấn, khảo sát thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trong các dự án); 1 bị can bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Được biết, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã có báo cáo kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan đến việc Công ty Cây xanh Công Minh trúng thầu nhiều dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn, qua đó, sẽ đề nghị xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.