Trước phản ánh sản phẩm Bát khâu nhục Lạng Sơn đóng hộp có hình ảnh thực tế khác xa bao bì, cơ quan chức năng tại Hà Nội và Lạng Sơn đang khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến thông tin về cơ sở sản xuất sản phẩm Bát khâu nhục Lạng Sơn đóng hộp tại phường Long Biên (Hà Nội), ông Nguyễn Hải, Chủ tịch UBND phường Long Biên, cho biết địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc xác minh ngay sau khi tiếp nhận thông tin.

Theo lãnh đạo phường, đến nay, địa phương chưa thể khẳng định có hay không cơ sở sản xuất khâu nhục nói trên hoạt động trên địa bàn. Qua nắm bắt thông tin ban đầu, cơ sở này không đăng ký kinh doanh tại phường.

Hình ảnh bao bì và sản phẩm bên trong được đăng kèm theo bài viết. K.D.

UBND phường Long Biên đã chỉ đạo tổ kiểm tra liên ngành, gồm lực lượng công an và quản lý thị trường, phối hợp kiểm tra, xác minh để làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 19/10, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Hữu Học về việc khẩn trương xác minh thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động kinh doanh sản phẩm Bát khâu nhục Lạng Sơn đóng hộp.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản N.H. đăng bài trong nhóm “Hội khâu nhục Lạng Sơn”, phản ánh việc không thể liên hệ với người bán sau khi nhận sản phẩm.

Kèm theo bài đăng là hình ảnh bao bì, sản phẩm và thông tin giao hàng. Đáng chú ý, phần thịt bên trong hộp được cho là chân giò, khác với hình ảnh minh họa món khâu nhục in trên bao bì.

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý, làm dấy lên những nghi vấn về chất lượng sản phẩm và hoạt động kinh doanh của đơn vị cung cấp.

Trước phản ánh trên, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn giao Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh. Các đơn vị có trách nhiệm phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm nếu có.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị hoàn thành việc kiểm tra, xác minh và báo cáo kết quả chậm nhất ngày 25/10.

Hiện, cơ quan chức năng tại Hà Nội và Lạng Sơn đang tiếp tục làm rõ thông tin về cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm Bát khâu nhục Lạng Sơn đóng hộp.