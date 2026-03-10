Để thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế và tăng cường minh bạch trong hoạt động kinh doanh, Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk vừa có thông báo đến các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn về thời hạn và trách nhiệm thông báo số tài khoản ngân hàng/số hiệu ví điện tử đến cơ quan thuế.

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư 18/2026 của Bộ Tài chính, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thông báo đầy đủ số tài khoản ngân hàng hoặc số hiệu ví điện tử sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cho cơ quan thuế.

Theo quy định mới, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thông báo các số tài khoản nhận tiền tới coq quan thuế.

Cơ quan thuế lưu ý, thời hạn thông báo số tài khoản ngân hàng như sau:

Đối với hộ kinh doanh đang hoạt động có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống, chậm nhất ngày 20/4/2026 phải gửi thông báo số tài khoản ngân hàng/số hiệu ví điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử kèm theo tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026.

Đối với hộ kinh doanh mới bắt đầu hoạt động gửi thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử kèm theo hồ sơ khai thuế hoặc thông báo doanh thu lần đầu khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Trường hợp có thay đổi tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, hộ kinh doanh phải thông báo kịp thời cho cơ quan thuế khi có thay đổi theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Hộ kinh doanh thực hiện gửi thông báo theo Mẫu số 01/BK-STK - Bảng kê số tài khoản của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (ban hành kèm theo Thông tư 18/2026 của Bộ Tài chính).

Hộ kinh doanh có thể gửi thông báo đến cơ quan thuế bằng các hình thức: Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý; gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi qua cổng giao dịch điện tử của cơ quan thuế.

Cơ quan thuế cũng lưu ý, hộ kinh doanh phải thông báo đầy đủ tất cả các tài khoản ngân hàng, ví điện tử dùng cho hoạt động kinh doanh.

Tài khoản ngân hàng sử dụng trong kinh doanh phải đứng tên hộ kinh doanh hoặc chủ hộ kinh doanh theo giấy đăng ký hộ kinh doanh.

Việc thông báo tài khoản giúp tăng cường quản lý thuế, minh bạch dòng tiền và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ.

Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk đề nghị các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn rà soát các tài khoản ngân hàng, ví điện tử đang sử dụng trong hoạt động kinh doanh và thực hiện thông báo đến cơ quan thuế đúng thời hạn quy định.