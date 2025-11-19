Thông tin tuyển dụng tại tỉnh Quảng Đông, do văn phòng quản lý vệ sinh đô thị huyện Shixing đưa ra, xuất hiện trên mạng tuần trước trong thông báo về “cần gấp nhân tài cao cấp cho cơ quan công lập” do Sở Nhân lực và An sinh Xã hội tỉnh công bố.

Theo thông tin tuyển dụng, vị trí này được mô tả là giám sát vận chuyển rác thải, phụ trách các bãi rác và trạm trung chuyển. Thông tin nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng tìm việc, trở thành tâm điểm tranh luận về tình trạng quá trình độ. Nhiều người cho rằng đây là ví dụ mới nhất về việc người có trình độ cao nhưng làm công việc không tương xứng - xu hướng ngày càng phổ biến khi kinh tế chậm lại và hàng triệu sinh viên tốt nghiệp đại học mỗi năm phải chật vật tìm việc.

Rác thải sinh hoạt được đưa vào lò đốt tại một nhà máy điện ở huyện Feixi, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Khi được báo Jiupai News hỏi liệu vị trí này có thực sự cần bằng tiến sĩ hay không, một nhân viên cho biết: Công việc “có thể liên quan đến quản lý các vấn đề liên quan”, khiến nhiều người đặt câu hỏi về cách mô tả công việc mơ hồ.

Hiện văn phòng vệ sinh huyện Shixing chỉ có 7 nhân sự tính đến cuối 2024, chủ yếu đảm nhiệm kiểm tra cảnh quan đô thị và bảo trì cơ sở vật chất - những nhiệm vụ thiên về thực thi hơn là nghiên cứu.

Ông Hùng Bính Kỳ, Giám đốc Viện Nghiên cứu Giáo dục Thế kỷ 21 tại Bắc Kinh, nhận định vị trí này chỉ cần bằng cử nhân hoặc bằng nghề và việc yêu cầu tiến sĩ là minh chứng cho “tình trạng đòi hỏi bằng cấp quá mức”.