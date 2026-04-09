Các sinh viên khoa học máy tính và kỹ thuật tại Đại học Washington, những người đang hoang mang về AI, đã trở lại sau kỳ nghỉ xuân vào tuần trước và nhận được một email bất ngờ từ trưởng khoa.

"Tôi viết thư này vì liên tục nghe thấy những lo ngại về AI và tương lai của các nghề nghiệp khoa học máy tính", Magdalena Balazinska, Giám đốc Trường Khoa học Máy tính & Kỹ thuật Paul G. Allen thuộc Đại học Washington, viết cho hơn 2.000 sinh viên đại học.

Thông điệp của bà rất rõ ràng: AI không triệt tiêu các cơ hội việc làm mà đang mở rộng chúng.

Các công cụ AI như Claude của Anthropic, Codex của OpenAI... đang thay đổi nhiệm vụ của các nhà phát triển.

Họ thực hiện ít công việc lập trình thường quy hơn và dành nhiều thời gian hơn để giám sát các nhóm tác nhân viết mã bằng trí tuệ nhân tạo, cũng như thiết kế cấu trúc phần mềm và sáng tạo ý tưởng.

Các công cụ AI giúp kỹ sư trẻ, mới ra trường đảm nhận nhiệm vụ từng yêu cầu người giàu kinh nghiệm. Ảnh: Du Lam

Amanda Richardson, CEO của CoderPad - nền tảng tuyển dụng mà các công ty sử dụng để phỏng vấn kỹ sư phần mềm, cho biết: "Công việc này sẽ mang một diện mạo khác, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ biến mất. Những kỹ sư giỏi nhất đang dành trọn mỗi ngày làm việc cùng AI và sử dụng nó để cải thiện các thiết kế của họ".

Theo phân tích của Citadel Securities, các danh sách tuyển dụng kỹ sư phần mềm trên nền tảng Indeed đã tăng 11% hàng năm, tốc độ nhanh hơn so với mặt bằng tuyển dụng nói chung.

Một cuộc khảo sát của Bank of America cho thấy các công ty đang mở rộng ngân sách phần mềm và tăng số lượng nhân sự kỹ sư. Triển vọng dài hạn của công việc này cũng tỏ ra mạnh mẽ. Cục Thống kê Lao động Mỹ dự báo việc làm của nhà phát triển phần mềm sẽ tăng 15% vào năm 2034.

Hầu hết sinh viên chuyên ngành khoa học máy tính tại Đại học Washington vẫn đang đảm nhận các vị trí kỹ sư toàn thời gian trong ngành công nghệ sau khi tốt nghiệp, bà Balazinska nói với sinh viên trong email.

James Bessen, Giám đốc điều hành Sáng kiến Nghiên cứu Công nghệ & Chính sách tại Đại học Boston, nhận định các ngành công nghiệp trải qua sự thay đổi công nghệ nhanh chóng trong lịch sử luôn cho thấy sự tăng trưởng việc làm và phát triển phần mềm có thể là ví dụ mới nhất.

Các công nghệ mới không chỉ thay thế sức lao động bằng máy móc, chúng còn giảm giá thành và cải thiện chất lượng sản phẩm. Điều này làm tăng nhu cầu của khách hàng và thúc đẩy việc làm.

Frank Nagle, một nhà khoa học nghiên cứu tại Sáng kiến về Nền kinh tế Kỹ thuật số của MIT, cho biết những công ty vươn lên dẫn đầu sẽ là những nơi biết kết nối các người dùng chuyên sâu AI cấp dưới với các nhân viên cấp cao thấu hiểu ngành công nghiệp.

Các công ty, từ những "ông lớn" như IBM đến startup như Intuit, đang tăng quy mô tuyển dụng vị trí mới vào nghề, bao gồm cả kỹ sư phần mềm.

Họ có thể dùng AI để đảm nhận những nhiệm vụ từng đòi hỏi các nhà phát triển giàu kinh nghiệm, đồng thời có thêm thời gian làm việc trực tiếp với khách hàng.

'Xắn tay áo lên'

Đây vẫn là một khoảng thời gian đầy lo âu đối với các nhà phát triển. Khi doanh nghiệp đẩy mạnh chi tiêu cho AI, họ cũng đang tìm cách cắt giảm chi phí.

Các sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính cho biết họ đã chật vật tìm việc trong năm ngoái, trong khi các tập đoàn công nghệ như Oracle, Amazon và Microsoft sa thải hàng chục nghìn nhân viên trong những tháng gần đây.

Các nhân viên cấp dưới đang phải hối hả thích nghi với kỷ nguyên AI. Với tốc độ tiến hóa của AI, họ sẽ phải tiếp tục học các kỹ năng mới và tìm cách sử dụng công nghệ này để tạo sự khác biệt.

Khách hàng và đồng nghiệp thường xuyên hỏi ông Balazs về tương lai của công việc này và liệu phát triển phần mềm có phải là một sự nghiệp đáng theo đuổi.

Câu trả lời của ông là: Các công ty luôn khao khát những nhà phát triển biết cách điều khiển AI.

Magdalena Balazinska cũng có một thông điệp tương tự gửi tới các sinh viên khoa học máy tính. Hãy "xắn tay áo lên", đón nhận sự thay đổi và không ngừng học hỏi, bà khuyên.

Sẽ còn có nhiều đột phá công nghệ nữa từ nay cho đến khi nghỉ hưu. Đó chính là điều khiến lĩnh vực này "trở nên vô cùng thú vị".

(Theo CNN)