Vào ngày 2/4, Google đã công bố bản nâng cấp cho gói dịch vụ AI Pro, mang đến không gian lưu trữ lớn hơn cùng nhiều tính năng và đặc quyền mới mà không phát sinh thêm chi phí.

Bản cập nhật được bà Shimrit Ben Yair, Phó Chủ tịch kiêm phụ trách Google Photos và Google One, thông báo trên mạng xã hội X.

Với gói Google AI Pro, người dùng hiện được tăng dung lượng lưu trữ từ 2TB lên 5TB. Mức tăng 3TB này không đi kèm bất kỳ thay đổi nào về giá.

Dung lượng bổ sung có thể được sử dụng trên toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ của Google, bao gồm Google Drive, Google Photos và Gmail.

Bà Yair chia sẻ: "Chúng tôi hiểu rằng những kỷ niệm và dự án của bạn cần không gian để phát triển. Giờ đây, bạn có thêm không gian để sáng tạo cùng Google AI và lưu trữ an toàn những kỷ niệm quan trọng nhất".

Bên cạnh việc tăng dung lượng, Google cũng mở rộng các tính năng trí tuệ nhân tạo trong gói đăng ký này. Trong Google Workspace, người dùng sẽ có trải nghiệm cộng tác mới với trợ lý Gemini trên Docs, Sheets, Slides và Drive.

Công cụ này hiện có thể trích xuất ngữ cảnh từ tệp, email và trang web để xâu chuỗi thông tin và đưa ra những phân tích sâu sắc.

Tại Mỹ, người dùng hiện có thể yêu cầu công cụ tổng quan AI trích xuất thông tin từ hộp thư đến hoặc tóm tắt câu trả lời cho các truy vấn.

Google cũng trình làng tính năng tự động duyệt web trên Chrome, giúp xử lý các tác vụ phức tạp hoặc gồm nhiều bước một cách tự chủ. Tính năng này sẽ dành riêng cho người đăng ký AI Pro và AI Ultra tại thị trường Mỹ.

Cuối cùng, các gói AI Pro và Ultra hiện tích hợp sẵn Google Home cao cấp, mang sức mạnh của Gemini vào không gian sống.

Đáng chú ý, tất cả các nâng cấp và tính năng mới này đều được cung cấp cho người dùng hoàn toàn miễn phí.

Dù vậy, tính năng tự động duyệt web trên Chrome và Google Home cao cấp hiện chưa khả dụng trên toàn cầu.

Phía công ty vẫn chưa làm rõ liệu có kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn bên ngoài nước Mỹ hay không.

Tại Việt Nam, Google đang bán gói AI Pro với giá 489.000 đồng/tháng, có thể chia sẻ với tối đa 5 thành viên trong gia đình.