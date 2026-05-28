Cây ổi từ lâu đã quen thuộc với người Việt, nhưng ít ai biết rằng cả quả và lá của loại cây này đều là những vị thuốc quý giúp hạ mỡ máu, kiểm soát cân nặng và hỗ trợ đường tiêu hóa cực tốt.

Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết cây ổi (tên khoa học là Psidium guajava) không chỉ cho quả ngon giàu dinh dưỡng mà các bộ phận khác, đặc biệt là lá ổi, đang ngày càng được y học quan tâm nhờ những tác dụng vượt trội trong chuyển hóa.

“Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, lá ổi chứa hàm lượng lớn polyphenol, flavonoid (như quercetin) và tanin. Các hoạt chất này có khả năng giảm hấp thu lipid ở ruột, đồng thời ức chế một số enzym liên quan đến chuyển hóa mỡ. Nhờ đó, sử dụng lá ổi giúp giảm LDL-cholesterol (cholesterol xấu) và triglycerid ở mức độ nhất định.

Từ lá đến quả ổi giúp hỗ trợ giảm mỡ máu. Ảnh: N. Huyền

Một số thử nghiệm lâm sàng quy mô nhỏ cũng ghi nhận, uống trà lá ổi liên tục trong vài tuần giúp giảm cholesterol toàn phần và cải thiện nhẹ lượng đường huyết sau bữa ăn”, Tiến sĩ Phương thông tin.

Trên thực tế, lá ổi không có cơ chế "đốt mỡ" trực tiếp. Loại lá này hỗ trợ giảm cân bằng cách hạn chế cơ thể hấp thu tinh bột và đường, từ đó giảm tích tụ mỡ thừa. Đồng thời, trà lá ổi giúp ổn định đường huyết, làm giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ tiêu hóa nhẹ. Do đó, đây là thức uống rất phù hợp cho người thừa cân kèm rối loạn mỡ máu nhẹ.

Bài thuốc dân gian chữa lành hệ tiêu hóa

Bên cạnh lợi ích về chuyển hóa, các bộ phận của cây ổi còn có tác động rất tích cực lên hệ tiêu hóa.

Quả ổi chín: Rất giàu vitamin C và chất xơ. Khi ăn với lượng vừa phải, ổi chín có tác dụng nhuận tràng nhẹ, kích thích tiêu hóa và giảm táo bón hiệu quả.

Lá và búp ổi non: Ngược lại với quả, lá ổi lại chứa nhiều tanin có tác dụng làm se niêm mạc ruột và giảm nhu động ruột quá mức. Chiết xuất từ lá ổi còn giúp ức chế vi khuẩn gây tiêu chảy.

Trong dân gian, khi bị tiêu chảy hoặc kiết lỵ, người ta thường dùng 7 búp ổi non (đối với nam) hoặc 9 búp (đối với nữ) để nhai và nuốt trực tiếp. Ngoài ra, việc nấu nước hoặc sắc đặc lá ổi uống cũng là bài thuốc trị đau bụng, rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy cấp nhẹ vô cùng hiệu quả.

Người táo bón, đau dạ dày nên ăn, uống vừa phải

Dù có cơ sở khoa học rõ ràng trong việc hỗ trợ sức khỏe, các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần lưu ý những điều sau để đảm bảo an toàn:

Dùng trà lá ổi tươi hoặc khô hãm nước uống từ 1–2 lần/ngày tuy nhiên người dân không nên pha quá đậm đặc.

Lá ổi chỉ ở mức độ hỗ trợ, do đó không thể thay thế thuốc điều trị mỡ máu cao, tiểu đường hay các ca tiêu chảy nặng gây mất nước.

3 nhóm người cần cẩn trọng: Người bị táo bón, người có tỳ vị/dạ dày yếu nên dùng vừa phải (vì tanin có thể gây táo bón nặng hơn và quả ổi cứng gây hại dạ dày). Phụ nữ mang thai cũng cần thận trọng khi có ý định sử dụng lâu dài.