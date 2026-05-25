Cỏ mực (nhọ nồi) có tên khoa học Eclipta prostrata, là cây mọc hoang rất phổ biến. Khi vò nát, lá cây cho dịch màu đen vì vậy dân gian từ lâu đã gắn cỏ mực với công dụng làm đen tóc.

Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, cỏ mực thường được dùng giã tươi ép lấy nước hoặc nước sắc từ dược liệu khô. Ở một số nơi, người dân lá giã lấy nước bôi lên tóc, da đầu với quan niệm cho rằng, cỏ mực giúp đen tóc, giảm tóc bạc sớm, giảm rụng tóc, giúp tóc chắc khỏe hơn.

Theo y học cổ truyền, cỏ mực vị ngọt, chua, tính mát, quy kinh can, thận, giúp lương huyết, bổ huyết, dưỡng can thận, liên quan đến tóc. Cỏ mực chứa, wedelolacton, ecliptin và flavonoid có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, bảo vệ gan. Một số nghiên cứu thực nghiệm cho thấy loại cây này có thể kích thích mọc tóc, kéo dài pha phát triển của tóc.

Cây nhọ nồi. Ảnh: N. Huyền

Cơ chế có thể liên quan đến giảm stress oxy hóa tại nang tóc, cải thiện vi tuần hoàn da đầu và tác động lên chu kỳ phát triển của tóc.

“Tuy nhiên cần nhấn mạnh, chưa có bằng chứng lâm sàng rõ ràng chứng minh uống cỏ mực làm đen tóc trở lại. Tác dụng chủ yếu là hỗ trợ, làm chậm quá trình bạc tóc và giảm rụng tóc nhưng đó không phải thuốc nhuộm hay phục hồi màu tóc tức thì”, Tiến sĩ Phương lưu ý.

Theo chuyên gia, người huyết áp thấp, cơ địa lạnh nên dùng cỏ mực ở vừa phải và không lạm dụng kéo dài liều cao và không thay thế điều trị các bệnh rụng tóc bệnh lý.