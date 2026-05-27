Mùa hè nắng nóng, một ly nước đá, sinh tố hay nước ép mát lạnh luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều người để giải tỏa cơn khát. Tuy nhiên, theo PGS. TS Phạm Thị Bích Đào (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), cảm giác mát lạnh này chỉ là giải pháp giải nhiệt tức thời, hoàn toàn không phải là cách bù nước tốt nhất cho cơ thể.

Theo PGS Phạm Thị Bích Đào, khi chúng ta nạp vào cơ thể lượng nước quá lạnh, hệ thống mạch máu tại niêm mạc họng sẽ bị co lại đột ngột. Điều này khiến hệ miễn dịch tại chỗ bị "đóng băng" nhanh chóng, dẫn đến các triệu chứng khó chịu như:

Kích ứng vùng họng: Gây rát họng, khô họng, vướng họng hoặc khàn tiếng. Đặc biệt, người đang bị viêm họng, viêm mũi xoang hoặc trào ngược dạ dày sẽ cảm thấy bệnh tình nghiêm trọng hơn.

Nước đá chỉ làm mát miệng và họng nhanh nhưng thực chất, cơ thể vẫn đang "khát". Ảnh minh họa: T. Vy

Kích thích cơn ho: Đối với trẻ nhỏ, người có cơ địa dị ứng hoặc đang sẵn cơn ho, việc uống nước lạnh liên tục sẽ làm vùng họng nhạy cảm hơn, dễ khởi phát các tràng ho kéo dài.

Gây sốc nhiệt nhẹ: Uống nước đá ngay khi cơ thể đang quá nóng hoặc vừa ra nhiều mồ hôi có thể gây choáng váng, đau đầu, mệt mỏi.

Ảnh hưởng tiêu hóa: Nước đá lạnh dễ gây đầy bụng, co thắt nhẹ hoặc khó tiêu ở những người có tiền sử bệnh dạ dày, hội chứng ruột kích thích.

"Nhiều người lầm tưởng nước đá là nguyên nhân trực tiếp gây viêm họng hay cảm lạnh. Thực tế, viêm họng chủ yếu do virus, vi khuẩn, dị ứng hoặc ô nhiễm môi trường gây ra. Nước đá chỉ là yếu tố kích ứng, làm tăng sự khó chịu ở những người có cơ địa nhạy cảm.

Nước quá lạnh có thể làm hệ mạch của niêm mạc họng co lại đột ngột, làm hệ thống miễn dịch “đóng băng” nhanh chóng, dễ gây cảm giác rát họng, khô họng, vướng họng, đặc biệt ở người đang viêm họng, viêm mũi xoang, trào ngược, hay phải nói nhiều. Với trẻ nhỏ, người có cơ địa dị ứng hoặc đang ho, uống lạnh liên tục còn có thể làm họng nhạy cảm hơn, dễ kích thích ho", PGS. TS Bích Đào nói.

Trong khi đó, chuyên gia nhấn mạnh, nước đá chỉ làm mát miệng và họng nhanh, đánh lừa cảm giác khiến bạn tưởng đã đủ nước. Nhưng thực chất, cơ thể vẫn đang "khát" và cần được bù nước một cách từ từ, đều đặn.

Cách bù nước thông minh trong ngày nắng nóng

Để bảo vệ sức khỏe vùng mũi họng và thanh quản mà vẫn giải nhiệt hiệu quả, các chuyên gia khuyến cáo:

Uống đúng cách: Nên uống từng ngụm nhỏ, chia làm nhiều lần trong ngày thay vì uống một lượng lớn nước lạnh khi đã quá khát.

Chọn nước phù hợp: Ưu tiên nước lọc mát vừa, không quá lạnh. Khi cơ thể ra nhiều mồ hôi do vận động, có thể bổ sung thêm nước điện giải, nước canh hoặc oresol pha đúng liều lượng chỉ dẫn.

Hạn chế đồ ngọt: Đối với các loại nước ép, sinh tố, nên dùng ở mức vừa phải, hạn chế cho quá nhiều đá và đường.

"Mùa nắng nóng không cấm hoàn toàn việc uống lạnh. Tuy nhiên, mỗi người cần tự ý thức để sự "mát miệng" tạm thời không làm khổ mũi họng, thanh quản. Uống mát vừa, uống đều và uống đủ chính là chìa khóa chống khát thông minh của người hiện đại", PGS. TS Bích Đào nói.