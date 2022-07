Có triệu chứng tưởng đơn giản, người đàn ông trẻ bất ngờ nhận kết quả ung thư

Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ đang điều trị cho bệnh nhân 38 tuổi, được chẩn đoán ung thư. Kết quả chụp CT ngực và ổ bụng của bệnh nhân cho thấy hình ảnh tổn thương HCC (ung thư biểu mô tế bào gan) thể thâm nhiễm toàn bộ gan trái và huyết khối hoàn toàn tĩnh mạch cửa nhánh trái.

Trước đó 2 tháng, bệnh nhân xuất hiện đau bụng và đã đi khám ở gần nhà nhưng không phát hiện bất thường... Nên người bệnh cho rằng cơ thể không có vấn đề chỉ đến khi các cơn đau tăng, người bệnh tiếp tục đến khám tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương.

Tại đây, các bác sĩ đã hội chẩn cùng chuyên gia Bệnh viện K và tư vấn người bệnh nhập viện điều trị. Hiện tại nam bệnh nhân đang điều trị tại khoa Ung bướu bệnh viện và sẽ can thiệp sớm trong thời gian tới. Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo, người dân nên thay đổi suy nghĩ còn trẻ là không bị ung thư. Từ đó, chủ động đi khám và tầm soát sớm để bảo vệ sức khỏe bản thân.

Ung thư biểu mô tế bào gan là loại ung thư gan nguyên phát phổ biến và thường xảy ra ở những người mắc bệnh gan mạn tính, như xơ gan do viêm gan B hoặc nhiễm viêm gan C. Đây là một loại ung thư khởi phát từ gan. Nếu được phát hiện sớm, bệnh nhân sẽ có khả năng được chữa khỏi bằng phẫu thuật hoặc cấy ghép.

Rất khó để có thể xác định chính xác các nguyên nhân gây ra tất cả các trường hợp ung thư biểu mô tế bào gan, nhưng nguy cơ mắc bệnh sẽ cao hơn ở những nhóm người mắc bệnh gan kéo dài. Đó là các bệnh nhân bị xơ gan. Bệnh cũng thường gặp ở người bị xơ gan do nhiễm viêm gan B hoặc viêm gan C. Ung thư tế bào gan có thể bắt đầu sau khi bị viêm gan. Để xác định một bệnh nhân có virus viêm gan B hoặc C trong cơ thể hay không thì cần phải xét nghiệm máu.

Người có thói quen uống rượu thường xuyên và những người có sự tích tụ mỡ trong gan cũng dễ dẫn đến ung thư biểu mô tế bào gan. Uống nhiều hơn hai ly rượu mỗi ngày trong nhiều năm làm tăng nguy cơ ung thư tế bào gan. Bạn càng uống nhiều rượu, nguy cơ mắc bệnh của bạn càng cao.

Loại ung thư này còn dễ xảy ra với người béo phì và tiểu đường. Đây là hai điều kiện làm tăng nguy cơ ung thư gan. Béo phì có thể dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ và có thể dẫn đến ung thư biểu mô tế bào gan. Đối với bệnh nhân bệnh tiểu đường, nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào gan cao hơn có thể là do nồng độ insulin trong cơ thể bệnh nhân ở mức cao dẫn đến tổn thương gan.

Ngoài ra, người dư sắt và có Aflatoxin trong cơ thể cũng dễ mắc ung thư biểu mô tế bào gan. Những người trong tình trạng có quá nhiều chất sắt được lưu trữ trong gan và các bộ phận khác trong cơ thể có nhiều khả năng có thể phát triển thành ung thư tế bào gan. Aflatoxin là một chất có hại này được tạo ra bởi một số loại nấm mốc có ở đậu phộng, ngô, và các loại hạt và ngũ cốc khác, có thể là nguyên nhân gây ra ung thư tế bào gan.

Theo các bác sĩ, điều trị ung thư biểu mô tế bào gan là điều trị các khối ung thư gan đã phát hiện. Điều trị phẫu thuật là phương pháp hiệu quả nhất, các biện pháp khác như: nút mạch, hóa chất, đốt sóng cao tần chỉ là hỗ trợ. Ngoài ra, người bệnh cũng cần điều trị giảm thiểu các yếu tố nguy cơ như điều trị viêm gan virus, thay đổi lối sống.