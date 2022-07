Điều trị bệnh ung thư dạ dày bằng những phương pháp nào?

“Thực phẩm trên địa bàn TP.HCM chưa an toàn tuyệt đối nhưng chắc chắn đã an toàn hơn”, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM khẳng định.