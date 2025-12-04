Với hơn 49.523 lượt đánh giá từ khảo sát nội bộ, Coach Việt Nam đã ghi dấu ấn đáng tự hào khi lần thứ sáu liên tiếp nhận được phiên bản Vàng của chiếc cúp “Harmonia” danh giá.

Danh hiệu này một lần nữa khẳng định vị thế của Coach Việt Nam là nơi làm việc lý tưởng, với khả năng thu hút và giữ chân nhân tài, cùng môi trường làm việc đa dạng, năng động. Các chính sách nhân sự và chuỗi hoạt động nội bộ luôn được đổi mới sáng tạo, mang đến trải nghiệm tích cực cho toàn thể nhân viên.

Đặc biệt, Coach Việt Nam còn vinh dự nhận giải thưởng ở hạng mục “Most Caring Company”, ghi nhận những nỗ lực không ngừng trong việc chăm lo sức khỏe và đảm bảo sự ổn định bền vững cho đội ngũ nhân viên.

Với định hướng phát triển nhân sự toàn diện, Coach Việt Nam mong muốn mỗi thành viên luôn tự hào khi được đồng hành, sáng tạo và đóng góp vào hành trình phát triển lâu dài của tổ chức.

Giải thưởng HR Asia Awards 2025 ghi nhận những nỗ lực nâng cao chất lượng môi trường làm việc của các doanh nghiệp và vinh danh 119 doanh nghiệp xuất sắc đạt danh hiệu HR Asia Best Companies to Work for in Asia (Nơi làm việc tốt nhất châu Á).

Giải thưởng năm nay được tổ chức tại 15 thị trường gồm Trung Quốc, Campuchia, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Macau (Trung Quốc), Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, UAE và Việt Nam.

Theo Báo cáo Thị trường Lao động và Tuyển dụng 2024 - 2025 của JobsGO, 72,8% ứng viên tại Việt Nam ưu tiên môi trường làm việc thân thiện, tích cực hơn là yếu tố lương thưởng khi chọn công việc mới. Tuy nhiên, chỉ 31,2% người lao động hài lòng với công việc hiện tại. Chính vì vậy, các doanh nghiệp tại Việt Nam đang không ngừng nâng cao chất lượng môi trường làm việc để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của nhân viên.

Giải thưởng HR Asia Best Companies to Work for in Asia nhìn nhận những thách thức nhân sự này như những bài toán có thể giải quyết được. Thông qua khảo sát mức độ gắn kết nhân viên TEAM độc quyền, quy trình thẩm định chặt chẽ và sự công nhận từ công chúng, HR Asia tìm ra và lan tỏa những mô hình, giải pháp hiệu quả nhất ra toàn thị trường. Giải thưởng dựa trên khảo sát gắn kết nhân viên TEAM và quy trình thẩm định chặt chẽ, lấy phản hồi thực tế từ nhân viên làm trọng tâm, biến các ý tưởng thành những giải pháp có thể nhân rộng.

Bích Đào