MS 2026.303

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, gia đình chị Trương Thị Lâm (ở Thanh Hoá) đã rơi vào cảnh lao đao khi số tiền 300 triệu đồng được thế chấp từ căn nhà duy nhất của gia đình cũng không đủ trang trải chi phí điều trị cho con gái.

Nỗi lo lắng của chị Lâm mỗi ngày một tăng thêm bởi nếu không có tiền trả nợ đúng hạn, căn nhà duy nhất của gia đình có thể bị ngân hàng phát mại, cả nhà sẽ rơi vào cảnh không còn nơi để ở.

Bé Phạm Trương Gia Hân bị bệnh u nguyên bào thần kinh đã trải qua nhiều đợt hoá trị, xạ trị

Biến cố ập đến với gia đình chị vào đầu tháng 5/2026. Thời điểm đó, con gái chị là bé Phạm Trương Gia Hân (SN 2020) xuất hiện những triệu chứng bất thường như đau bụng, nôn ói, kèm theo sốt cao kéo dài. Gia đình đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa) thăm khám, nhưng kết quả ban đầu chưa phát hiện được vấn đề gì.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của bé sau đó vẫn không cải thiện. Ngày 15/5/2026, chị Lâm đưa con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thăm khám. Tại đây, kết quả chụp cộng hưởng từ và xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện bé Hân có một khối u nằm sau phúc mạc.

Theo tư vấn của bác sĩ, gia đình chị Lâm đưa con chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị chuyên sâu. Tại đây, bé Hân được chẩn đoán mắc u nguyên bào thần kinh.

Chị Lâm cho biết, bác sĩ đưa ra hai hướng điều trị. Một là điều trị duy trì, hai là điều trị tích cực với các phương pháp phẫu thuật, xạ trị và hóa trị liên tục. Phương án thứ hai đòi hỏi quá trình điều trị lâu dài và tốn kém hơn rất nhiều.

Không muốn bỏ lỡ cơ hội điều trị cho con, gia đình chị Lâm quyết định lựa chọn phương án tích cực. Từ ngày 23/5/2026, bé Hân bắt đầu quá trình điều trị. Suốt nhiều tháng qua, bé đã trải qua 8 đợt hóa trị và 8 mũi xạ trị.

Theo gia đình, bác sĩ cho biết dù bệnh của con có dấu hiệu giảm, nhưng hành trình điều trị của bé còn kéo dài với 12 đợt truyền hóa chất nữa.

Từ ngày con gái lâm bệnh, chị Lâm luôn phải bên cạnh chăm sóc con

“Sau mỗi đợt điều trị, thấy con còn nhỏ mà phải chịu đựng đau đớn, tôi thương con vô cùng. Có khi người lớn còn bỏ cuộc, huống hồ trẻ con. May sao đến giờ con vẫn trụ được”, chị Lâm nghẹn ngào kể.

Gia đình chị Lâm ở thôn Bình Minh (xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa) thuộc diện đặc biệt khó khăn. Chồng chị là anh Phạm Tiến Dũng làm công nhân tại địa phương với mức lương khoảng 8-9 triệu đồng/tháng. Từ ngày con mắc bệnh, chị Lâm phải nghỉ việc, ở bệnh viện chăm sóc bé.

Ngoài bé Hân, vợ chồng chị còn có hai người con lớn. Con trai cả 21 tuổi, hiện đi làm phụ hồ nhưng công việc bấp bênh nên thu nhập không đáng kể. Người con thứ hai hiện học lớp 11.

Theo chị Lâm, đến nay, chi phí điều trị cho bé Hân đã tiêu tốn hơn 250 triệu đồng. Trung bình mỗi tháng, gia đình phải chi khoảng 30 triệu đồng cho quá trình điều trị, bao gồm tiền thuốc men, hóa chất, sinh hoạt và thuê nhà trọ.

Để có tiền chữa bệnh ung thư cho con, vợ chồng chị phải thế chấp căn nhà duy nhất, vay ngân hàng 300 triệu đồng.

Ảnh bé Hân lúc chưa mắc bệnh. Ảnh GĐCC

Nhắc đến tình cảnh hiện tại, chị Lâm rưng rưng: “Thời hạn thế chấp nhà đã gần hết. Nếu không có tiền trả ngân hàng, tôi sợ cả gia đình không còn chốn nương thân. Trong khi hiện giờ gia đình tôi không lo nổi chi phí điều trị của con nữa. Mong các cô, các bác giúp đỡ để con tôi được tiếp tục chữa bệnh”.

Bạn đọc giúp đỡ em Phạm Trương Gia Hân có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.303 (em Phạm Trương Gia Hân) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Trương Thị Lâm (mẹ của Gia Hân) theo địa chỉ: Thôn Bình Minh, xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại: 0355824541.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý