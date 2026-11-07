MS 2026.301

Bà Thị Mai Son bị tai biến, tiểu đường, đang hôn mê tại bệnh viện. Thời gian điều trị kéo dài, chi phí tốn kém khiến người con trai chạy shipper không còn khả năng xoay xở.

Mẹ hôn mê, con trai không lo nổi chi phí điều trị

Giữa trưa, tranh thủ lúc vắng khách, anh Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1995, phường Long Phước, TPHCM) đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh thăm mẹ. Đứng ngoài hành lang khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, anh lặng nhìn qua lớp cửa kính. Bên trong, bà Thị Mai Son (SN 1960) đang hôn mê, miệng gắn ống thở, nằm bất động trên giường bệnh.

Bà Son vẫn đang hôn mê, nằm điều trị tại bệnh viện

Trong căn phòng im ắng, tiếng máy theo dõi sinh hiệu đều đặn vang lên, càng khiến người con trai thêm lo lắng cho tình trạng của mẹ.

Anh Sơn chia sẻ, khoảng 5 năm trước, bà Son bị tai biến mạch máu não, nửa thân dưới của bà gần như liệt.

Mất khả năng lao động, bà nhận vé số về bán tại nhà trọ để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, căn bệnh tiểu đường cùng di chứng tai biến khiến sức khỏe của bà ngày càng suy giảm, thường xuyên mệt mỏi, đau nhức.

Đầu tháng 10 vừa qua, anh Sơn nhận thấy tình trạng sức khỏe của bà Son trở nặng bất thường. Khi bà xuất hiện triệu chứng khó thở, anh vội đưa bà đến bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, bà Son được các bác sĩ chẩn đoán sốc nhiễm trùng từ đường hô hấp, viêm phổi nặng, suy hô hấp giảm oxy máu, suy tim mạn tính, đái tháo đường type 2 và di chứng tai biến mạch máu não.

Bà được chỉ định thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và kháng sinh. Hiện bà vẫn trong tình trạng hôn mê.

Theo Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Lê Văn Thịnh, tổng chi phí điều trị của bà Son tính đến ngày 5/11 là gần 54 triệu đồng. Trong đó, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán hơn 31 triệu đồng, gia đình cần chi trả thêm hơn 21 triệu đồng.

Theo anh Sơn, bác sĩ cho biết việc điều trị của bà Son còn kéo dài, tổng số tiền điều trị dự kiến lên tới 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sau nhiều ngày chạy vạy khắp nơi, anh Sơn chỉ vay mượn được 15 triệu đồng để tạm ứng cho bệnh viện.

Anh Sơn cho biết, sức khỏe của mẹ anh có tiến triển nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị trong thời gian dài. Với thu nhập ít ỏi hiện tại từ công việc shipper, anh không biết xoay xở đâu ra số tiền còn thiếu, nhất là khi chi phí điều trị dự kiến lên tới 100 triệu đồng.

Anh Sơn tranh thủ giờ nghỉ trưa đến bệnh viện thăm mẹ

Không nhà, không tài sản

Bố anh mất sớm, không có nhà, hai mẹ con anh phải thuê trọ tại khu phố 12, phường Long Phước. Trước đây, anh Sơn làm công nhân, bà Son túc tắc bán vé số tại nhà trọ. Với đồng lương công nhân ít ỏi, hai mẹ con anh thu vén cũng tạm đủ sống qua ngày.

Cách đây 2 năm, thấy sức khỏe mẹ ngày càng yếu, anh Sơn quyết định nghỉ việc ở công ty để có thời gian chăm sóc bà. Anh chuyển sang làm nhân viên giao hàng, tranh thủ những lúc có thể để vừa kiếm tiền vừa lo cho mẹ.

Do phải chăm sóc mẹ già đau bệnh, mỗi ngày anh chỉ làm việc được khoảng 4-6 giờ, thu nhập từ 100.000-200.000 đồng. Với khoản tiền này, hai mẹ con phải chắt chiu từng đồng mới đủ trang trải tiền ăn và chi phí thuê trọ.

Anh Sơn còn một người chị gái đã lập gia đình, sinh sống ở Đồng Nai. Sức khỏe chị gái anh yếu, thường xuyên đau bệnh, chỉ có thể mưu sinh bằng công việc nhặt ve chai nên không có điều kiện hỗ trợ mẹ và em trai.

Gia cảnh của hai mẹ con anh Sơn rất khó khăn

Anh Sơn chia sẻ: “Tôi có người cậu đã mất, người dì đã lớn tuổi, mang bệnh nên không hỗ trợ được gì cho mẹ tôi. Bên nội tôi lại càng khó khăn, không thể giúp gì.

Từ khi mẹ tôi nằm viện, tôi đã cố gắng vay mượn khắp nơi nhưng chỉ được 15 triệu đồng. Hiện sức khỏe mẹ tôi có tiến triển nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị dài ngày.

Với mức thu nhập hiện tại, tôi không đủ khả năng để thanh toán chi phí điều trị cho mẹ trong những ngày tới. Bản thân tôi và gia đình không có tài sản để bán, thế chấp”.

Là phận con, không thể chăm lo cho mẹ khi ốm đau, bệnh tật, anh Sơn rất đau khổ. Lúc này, anh Sơn mong nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm để mẹ anh có thêm chi phí điều trị bệnh.

Bạn đọc giúp bà Thị Mai Son (SN 1964) có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.301 (bà Thị Mai Son) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Nguyễn Hoàng Sơn (con trai bà Son) theo địa chỉ: 779/1 Nguyễn Duy Trinh, khu phố 12, phường Long Trường, TPHCM). Số điện thoại: 0938.628.771

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