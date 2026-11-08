MS 2026.302

Chồng mất vì ung thư, con trai lại mắc suy thận giai đoạn cuối, bà Nguyễn Thị Hướng (ở Quảng Trị) gần như dành trọn cuộc đời chăm sóc người thân bệnh tật. Giờ đây, bà chỉ mong nhận được thêm sự sẻ chia để con có điều kiện tiếp tục chữa bệnh.

Mẹ già gần 70 tuổi đau yếu chăm con trai suy thận giai đoạn 5

Trong căn nhà đơn sơ ở thôn Trung Cường (xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị), anh Nguyễn Văn Trường lặng lẽ sống chung với căn bệnh suy thận mạn, giai đoạn 5. Ở tuổi 33, thay vì lao động, xây dựng tương lai, anh phải gắn cuộc sống với những lần chạy thận và những cơn đau nhức triền miên.

Sau gần 10 năm chống chọi với bệnh suy thận giai đoạn 5, anh Nguyễn Văn Trường chỉ còn nặng 42kg, mọi sinh hoạt đều cần người thân hỗ trợ

Ngồi bên con, bà Nguyễn Thị Hướng không giấu được nỗi xót xa. Gia đình bà có 6 người con, 4 người đã lập gia đình. Năm 2016, chồng bà qua đời sau 10 năm chống chọi với bệnh ung thư gan. Tài sản trong nhà lần lượt đội nón ra đi sau những năm tháng chạy chữa.

Nỗi đau mất chồng chưa nguôi, năm 2017, bà lại nhận tin con trai mắc suy thận giai đoạn 5. Trước đó, sau khi tốt nghiệp cao đẳng xây dựng ở Đà Nẵng, anh Trường vào TPHCM tìm việc làm với mong muốn tự lập, phụ giúp gia đình. Thế nhưng, khi dự định còn dang dở thì bệnh tật bất ngờ ập đến.

Nhớ lại những ngày đầu đưa con vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị, bà Hướng vẫn chưa hết bàng hoàng. Tâm trí rối bời, bà đi dép trái, chuẩn bị ba lô mà quên cả quần áo. Hai mẹ con thiếu thốn đủ bề, có những bữa phải chia nhau hộp cơm nguội. Thấy hoàn cảnh đáng thương, những người xung quanh đã mua cơm, cho quần áo giúp đỡ.

Sau khoảng 2 tháng điều trị, anh Trường được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để chạy thận. Tần suất chạy thận tăng từ 2 lên 3 lần mỗi tuần. Đầu năm 2026, anh chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải.

Gần 10 năm mang bệnh, anh Trường từ chàng trai nặng 65kg nay chỉ còn khoảng 42kg. Ngoài suy thận giai đoạn 5, anh còn mắc u nang tuyến giáp, suy tim và bệnh dạ dày nặng. Những cơn đau nhức, mệt mỏi, khó thở khiến anh nhiều đêm không thể ngủ trọn giấc.

Cánh tay anh Trường nổi đầy cục u là dấu vết sau gần 10 năm chạy thận

Gia cảnh khánh kiệt

Điều khiến anh lo lắng hơn cả là sức khỏe của mẹ. Anh Trường cho biết, gần tuổi 70, mẹ anh thường xuyên đau yếu. "Một lần đi khám bệnh, bác sĩ nói mẹ tôi bị hở van tim, thoái hóa xương. Ấy thế nhưng đêm nào mẹ tôi cũng túc trực chăm sóc tôi", anh Trường kể.

Nhiều năm qua, giấc ngủ của bà luôn chập chờn vì nỗi lo tình trạng sức khỏe của con trai.

“Dù chuyện đã cách đây 10 năm nhưng tôi không thể nào quên được những cảnh khổ ấy, nó đã in hằn trong tâm trí tôi. Nhiều năm qua, không đêm nào tôi có thể ngủ ngon vì phải nằm cùng con, chăm sóc cho con từng chút một. Nếu có ước mơ, tôi chỉ ước được chịu đau thay con. Hoặc nếu đổi cái chết của tôi để đổi lại cơ thể con khỏe mạnh, tôi cũng cam lòng”, bà Hướng nghẹn ngào.

Người mẹ già không mong con làm giàu, chỉ ước con bớt đau, có sức khỏe để tự đi lại và sống một cuộc đời bình thường. Nhưng điều khiến bà bất an là một ngày nào đó, khi sức lực không còn, bà sẽ chẳng thể tiếp tục làm chỗ dựa cho con.

Bà Hướng có hai người con trai là anh Nguyễn Trung Sơn và anh Nguyễn Văn Trường. Hiện anh Sơn đang làm công nhân ở miền Nam, thu nhập thấp nên chỉ có thể hỗ trợ mẹ và em trai phần nào. Còn anh Trường không còn đủ sức khỏe lao động, không thể tạo thu nhập.

Bà Hướng không giấu được nỗi đau khi kể về hoàn cảnh của gia đình

Theo anh Trường, chi phí chạy thận được bảo hiểm y tế chi trả. Tuy nhiên, tiền thuốc ngoài danh mục, đi lại và các khoản phát sinh vẫn tiêu tốn hơn 4 triệu đồng mỗi tháng. Những lúc sức khỏe chuyển biến xấu, anh không thể ngồi xe máy mà phải thuê taxi đến bệnh viện, khiến chi phí càng tăng.

Nguồn sống của gia đình chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp xã hội 1,5 triệu đồng/tháng dành cho anh Trường và người thân chăm sóc. Sau nhiều năm chạy chữa cho chồng rồi tiếp tục lo cho con, gia đình bà Hướng gần như không còn tài sản có giá trị. Khoản trợ cấp ít ỏi phải trang trải sinh hoạt và các chi phí liên quan đến bệnh tật.

Cần lắm những tấm lòng hảo tâm

Ông Lê Quang Cường, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Trung Cường, xác nhận gia đình bà Hướng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Chồng bà Hướng mất sau thời gian dài chống chọi với bệnh hiểm nghèo, nay con trai lại mắc suy thận giai đoạn cuối, cần điều trị thường xuyên.

Đàn gà là tài sản còn lại, được bà Hướng chăm chút với hy vọng có thêm chút thu nhập trang trải cuộc sống

Bản thân bà Hướng tuổi cao, sức khỏe yếu nhưng vẫn phải chăm sóc con. Địa phương mong muốn các nhà hảo tâm quan tâm, chia sẻ để gia đình có thêm điều kiện vượt qua khó khăn.

Mười năm qua, hai mẹ con bà Hướng nương tựa vào nhau để đi qua những ngày tháng khắc nghiệt. Nhưng trước căn bệnh hiểm nghèo kéo dài khiến kinh tế khánh kiệt, sức lực người mẹ già cũng dần cạn.

Ở tuổi 33, anh Trường vẫn cần được điều trị và chăm sóc lâu dài. Còn bà Hướng, sau bao năm gồng gánh, chỉ mong có thêm sự sẻ chia để con trai được tiếp tục chữa bệnh, bớt đau đớn và có cơ hội sống những ngày bình yên hơn.

Bạn đọc giúp đỡ anh Nguyễn Văn Trường có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.302 (anh Nguyễn Văn Trường) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Nguyễn Văn Trường theo địa chỉ: thôn Trung Cường, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 036.2808.276

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