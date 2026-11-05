MS 2026.299

Bỗng dưng mắc bệnh nặng, anh Đinh Vĩnh Thành ở Đồng Nai mất sức lao động, gia đình lâm cảnh nợ nần vì chi phí điều trị, không đủ khả năng tiếp tục chữa bệnh.

Người đàn ông trụ cột đổ bệnh nặng

Trên giường bệnh, anh Đinh Vĩnh Thành (SN 1987, ở phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai) cố nở nụ cười khi thấy mẹ ruột, bà Trịnh Thị Ngọc (SN 1964) tranh thủ vào với anh. Nhìn con trai gầy rộc, mắt bà Ngọc ngân ngấn lệ.

Bà Ngọc cho biết, anh Thành là con cả và là lao động chính trong gia đình. Tuy nhiên, tháng trước, anh phát hiện mắc bệnh nặng, khiến cơ thể suy kiệt.

Trước khi nhập viện điều trị, anh Thành thường xuyên xuất hiện những cơn đau bụng dữ dội. Mỗi lần như vậy, anh ôm bụng đau đớn đến quằn quại. Cơn đau chỉ thuyên giảm sau khi anh nôn.

Anh Đinh Vĩnh Thành mắc bệnh viêm tủy cấp thể hoại tử, tổn thương thận cấp và nhiễm trùng đường tiêu hóa

Ban đầu, bà Ngọc nghĩ con trai chỉ bị đau bụng thông thường nên mua thuốc về cho uống. Tuy nhiên, những ngày cuối tháng 9, thấy anh Thành đau đớn đến mức người co quắp, bà vội đưa con đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ quyết định chuyển anh đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh (phường Bình Trưng, TPHCM) để tiếp tục điều trị. Tại đây, các bác sĩ kết luận anh Thành mắc bệnh viêm tủy cấp thể hoại tử, tổn thương thận cấp và nhiễm trùng đường tiêu hóa.

Bà Ngọc chia sẻ: “Tôi chỉ nghĩ con đau bao tử, loét dạ dày. Không ngờ con lại cùng lúc mắc nhiều bệnh nặng như vậy.

Các bác sĩ cho biết, với bệnh viêm tủy cấp thể hoại tử, sau khi xuất viện, Thành cũng sẽ mất sức lao động. Thành là lao động chính, giờ lại mắc bệnh nặng nên cuộc sống sau này sẽ càng thêm chật vật”.

Anh Thành đã lập gia đình và có 2 con. Sau khi kết hôn, vợ chồng anh được gia đình vợ cho một ngôi nhà nhỏ để ra ở riêng.

Trước đây, vợ chồng anh làm công nhân tại một công ty sản xuất giày. Tuy nhiên, sau đó công ty giải thể, cả hai đều mất việc.

Để mưu sinh, anh chuyển sang làm lao động thời vụ với mức thù lao khoảng 220.000 đồng/ngày. Nhưng vì sức khỏe yếu, thường xuyên phải nghỉ làm nên thu nhập của anh giảm còn khoảng 3 triệu đồng/tháng.

Mẹ vay lãi ngoài chữa bệnh cho con trai

Từ lúc chồng đau yếu, chị Nguyễn Thị Thu Hạnh (SN 1985, vợ anh Thành) trở thành trụ cột trong gia đình. Tuy nhiên, mức lương công nhân may khoảng 6 triệu đồng/tháng của chị không đủ để trang trải trong gia đình.

Khi anh Thành đổ bệnh, gia đình không có sẵn tiền để lo viện phí. Bà Ngọc phải chạy vạy vay 100 triệu đồng, với mức lãi 5 triệu đồng/tháng

Con gái lớn mới 13 tuổi của anh hiện đã nghỉ học đi làm tại quán trà sữa vào buổi tối để phụ giúp thêm cho bố mẹ. Con thứ hai của anh Thành mới 4 tuổi đang được gửi nhờ bà ngoại chăm sóc.

Theo bà Ngọc, trong thời gian anh Thành điều trị tại bệnh viện, bà đã 6 lần tạm ứng viện phí với tổng số tiền khoảng 88 triệu đồng. Trong đó, chi phí xét nghiệm hơn 15 triệu đồng, thủ thuật hơn 13 triệu đồng, tiền thuốc hơn 22 triệu đồng; phần còn lại là các khoản chi cho vật tư y tế, thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế và những chi phí khác.

Bà Ngọc chia sẻ: “Tôi có 2 con, Thành là con cả. Em trai Thành đã lập gia đình và ở riêng, cuộc sống cũng khó khăn nên không hỗ trợ nhiều được cho anh trai.

Tôi góa chồng, hiện sống một mình, mưu sinh bằng công việc tạp vụ. Thu nhập chỉ đủ cho tôi duy trì cuộc sống hàng ngày nên không thể giúp gì cho các con.

Hoàn cảnh khó khăn nên khi Thành đổ bệnh, gia đình không có sẵn tiền để lo viện phí. Vì vậy, tôi đành chạy vạy vay 100 triệu đồng, với mức lãi 5 triệu đồng/tháng, để tạm đóng viện phí và trang trải chi phí sinh hoạt trong thời gian Thành nằm viện.

Theo gia đình, hiện sức khoẻ của Thành không đủ điều kiện để phẫu thuật, chủ yếu sử dụng thuốc".

Ngày 30/10, anh Thành được xuất viện. 4 ngày sau, anh Thành đến bệnh viện tái khám. Tại đây, các bác sĩ yêu cầu anh nhập viện để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên vì không còn kinh phí, anh đành mua thuốc rồi xin bác sĩ cho về nhà uống thuốc theo đơn.

Hoàn cảnh gia đình anh Đinh Vĩnh Thành khó khăn

Anh Thành bộc bạch: "Sau khi đi tái khám, các bác sĩ cho biết tôi sẽ phải tiếp tục nhập viện điều trị. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn, số tiền mẹ tôi vay đợt trước vẫn chưa trả được, hiện gia đình tôi không còn khả năng xoay xở để tôi tiếp tục điều trị bệnh”.

UBND phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai xác nhận về gia cảnh khó khăn của gia đình anh Thành. Hiện anh Thành mong bạn đọc và các nhà hảo tâm hỗ trợ phần nào để anh có kinh phí tiếp tục chữa bệnh.

Bạn đọc giúp đỡ anh Đinh Vĩnh Thành có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.299 (anh Đinh Vĩnh Thành) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Trịnh Thị Ngọc (mẹ của anh Thành) theo địa chỉ: khu phố Long Tân, phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai: Số điện thoại: 0363555770

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