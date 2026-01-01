Mới đây, Brooklyn Beckham - con trai cả của cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế Victoria Beckham đăng tải tâm thư dài 6 trang trên Instagram chứa đựng những lời buộc tội gay gắt về việc cha mẹ kiểm soát cuộc sống, thiếu tôn trọng vợ Nicola Peltz...

Những buộc tội nặng nề trong tâm thư gây sốc

Chàng trai 26 tuổi mở đầu bức thư bằng việc khẳng định đã im lặng nhiều năm nhưng giờ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra sự thật. Brooklyn cáo buộc cha mẹ liên tục phá hoại mối quan hệ của anh với Nicola ngay từ trước đám cưới.

Một trong những chi tiết gây chú ý nhất là chuyện váy cưới. Theo Brooklyn, Victoria Beckham từng hứa thiết kế váy cưới cho con dâu nhưng hủy bỏ vào phút chót khiến Nicola phải gấp rút lựa chọn thiết kế của Valentino.

Chia sẻ chấn động của Brooklyn Beckham.

Brooklyn cũng tố cáo cha mẹ ép anh ký thỏa thuận từ bỏ quyền sử dụng họ Beckham, điều có thể ảnh hưởng đến vợ và con cái tương lai của anh. Ngoài ra, anh cho rằng gia đình kiểm soát truyền thông để lan truyền những thông tin sai lệch, gây tổn hại đến hình ảnh của Nicola.

Brooklyn cũng chỉ trích các bài đăng trước đây trên mạng xã hội của David và Victoria Beckham về gia đình chỉ là màn trình diễn. Anh cho biết bên trong gia đình, các mối quan hệ là "không chân thực" và cha mẹ đã đưa ra "vô số lời nói dối trên truyền thông... để bảo vệ lớp vỏ bọc của chính họ". Brooklyn thậm chí cáo buộc David và Victoria đã khiến các em trai quay lưng với anh.

Đặc biệt, Brooklyn nhấn mạnh việc Nicola bị đối xử thiếu tôn trọng một cách liên tục dù cả hai đã cố gắng hòa hợp. Anh bác bỏ những tin đồn vợ mình đang kiểm soát cuộc sống của anh và khẳng định ngược lại chính cha mẹ mới là người kiểm soát. Kết thúc tâm thư, Brooklyn tuyên bố không muốn hòa giải với gia đình.

Nguồn gốc từ đám cưới triệu đô năm 2022

Mâu thuẫn giữa Brooklyn và gia đình Beckham thực chất đã âm ỉ từ đám cưới xa hoa diễn ra tháng 4/2022 tại Palm Beach, Florida. Tin đồn bắt đầu bùng nổ khi Nicola Peltz không diện váy cưới do Victoria thiết kế mà thay vào đó lựa chọn nhà mốt Valentino. Nicola từng giải thích xưởng may của Victoria không kịp hoàn thành thiết kế nhưng truyền thông Anh liên tục thổi phồng câu chuyện về mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu.

David Beckham, Victoria Beckham Brooklyn Beckham và Nicola Peltz.

Brooklyn bổ sung thêm những chi tiết gây tranh cãi khác về đám cưới. Anh cho biết cha mẹ không hài lòng khi cặp đôi ưu tiên ngồi bàn với bà ngoại của Nicola thay vì gia đình Beckham. Ngoài ra, việc Victoria chiếm lấy điệu nhảy đầu tiên với con trai thay vì để dành cho cô dâu theo truyền thống khiến Nicola thấy buồn lòng.

Sau đám cưới, Brooklyn và Nicola hiếm khi xuất hiện cùng gia đình Beckham. Họ vắng mặt tại nhiều sự kiện gia đình và thậm chí tổ chức lễ tái khẳng định lời thề riêng mà không mời David và Victoria tham dự. Tin đồn về mối quan hệ rạn nứt càng được củng cố khi Brooklyn không xuất hiện trong tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham tụ họp đông đảo người nổi tiếng ở London.

Brooklyn giải thích bữa tiệc sinh nhật là ví dụ về việc vợ "liên tục bị thiếu tôn trọng bởi gia đình tôi". Anh nói rằng chỉ được phép gặp cha vào lúc đó và được thông báo Nicola không được mời.

Phản ứng trái chiều từ gia đình và công chúng

Đến thời điểm hiện tại, David và Victoria Beckham vẫn chưa có phản hồi trực tiếp về bức tâm thư của con trai. David chỉ đưa ra bình luận chung chung với CNBC rằng con cái đôi khi có thể mắc sai lầm trên mạng xã hội. Một số nguồn tin thân cận cho biết gia đình Beckham đang trong tình trạng "sốc nặng" và thấy "tan nát" trước những lời cáo buộc của Brooklyn.

Công chúng chia thành hai phe: một bên đồng cảm với Brooklyn vì áp lực phải sống dưới cái bóng của cha mẹ nổi tiếng trong khi phe còn lại chỉ trích anh vô ơn với những gì cha mẹ đã dành cho. Truyền thông Anh như Daily Mail và The Sun liên tục cập nhật tình hình, thậm chí đồn đoán David và Victoria có thể chỉ liên lạc với con trai qua luật sư nếu anh không chấm dứt mối quan hệ với Nicola.

Tính đến ngày 21/1, vụ việc vẫn đang là chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Một số chuyên gia tâm lý nhận định bức thư của Brooklyn mang dấu hiệu của một cuộc tấn công thiếu thiện chí và có thể là hậu quả của những tích tụ cảm xúc lâu dài.

Gia đình Beckham từ lâu được biết đến như một trong những gia đình gắn bó và hạnh phúc nhất trong làng giải trí. Sự việc lần này là thử thách lớn nhất từ trước đến nay bởi sự rạn nứt về mối quan hệ giữa Brooklyn và cha mẹ vẫn chưa có hồi kết.

Minh Phi

Theo Daily Mail, The Sun, People, NBC