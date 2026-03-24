1. Tuyến phố có giá thuê mặt bằng cao nhất Đông Nam Á nằm ở quốc gia nào?
-
Thái Lan
0%
- Malaysia0%
- Singapore0%
- Việt Nam0%Chính xác
Theo báo cáo Main Streets Across the World 2025 của Cushman & Wakefield, Orchard Road (Singapore) là tuyến phố có giá thuê bán lẻ cao nhất Đông Nam Á.
Năm 2025, giá thuê tại đây đạt khoảng 5.100 USD/m²/năm, đưa Orchard Road vào nhóm các tuyến phố bán lẻ đắt đỏ hàng đầu thế giới (top 20). Trong khu vực Đông Nam Á, đây là mức cao nhất, vượt xa các tuyến phố khác.
2. Một trong những tên gọi khác của khu phố đắt đỏ này trong cộng đồng địa phương là gì?
-
Phố chợ Tanglin
0%
- Đại lộ Sư tử0%
- Phố Hoàng gia0%
- Đường Vàng0%Chính xác
Orchard Road từng được người Hoa địa phương gọi là “Tang Leng Pa Sat Koi”, nghĩa là phố chợ Tanglin. Tên gọi này bắt nguồn từ khu chợ Tanglin từng tồn tại trên tuyến đường này trong quá khứ.
Ngoài ra, một số cộng đồng khác cũng có cách gọi riêng, phản ánh lịch sử và đặc điểm địa hình ban đầu của khu vực.
3. Thủ đô của quốc gia này cũng là thành phố đắt đỏ nhất Đông Nam Á?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Thủ đô Singapore của Singapore là một trong những thành phố đắt đỏ nhất Đông Nam Á và châu Á, xếp thứ 14 thế giới theo chỉ số chi phí sinh hoạt (Cost of Living Index) năm 2026 của Numbeo.
Chi phí sinh hoạt trung bình tại đây khoảng hơn 1.482 đô la Singapore/tháng (tương đương 30,3 triệu đồng), chưa bao gồm tiền thuê nhà; trong khi tại Hà Nội, con số này khoảng 12,2 triệu đồng.
Với gia đình 4 người, tổng chi phí mỗi tháng ở Singapore ước tính khoảng 5.435 đô la Singapore (hơn 111 triệu đồng).
4. Trong các quốc gia Đông Nam Á, quốc gia này là nước có dân số ít thứ mấy (xếp từ thấp lên)?
-
1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Singapore có dân số khoảng 6,1 triệu người (2025). So với các quốc gia Đông Nam Á, con số này khá nhỏ.
Trong khu vực, Singapore chỉ đông dân hơn Brunei và Timor-Leste, đứng thứ 3 ít dân nhất Đông Nam Á.
5. Quốc gia này có trường đại học nào thuộc nhóm hàng đầu thế giới?
-
Không có
0%
- Có, nhưng ngoài top 500%
- Có trường trong top 20 thế giới0%
- Có trường trong top 10 thế giới0%Chính xác
Đại học Quốc gia Singapore (National University of Singapore - NUS) thường xuyên nằm trong top 10 thế giới theo bảng xếp hạng QS.
Ngoài ra, Đại học Công nghệ Nanyang (Nanyang Technological University - NTU) cũng nằm trong nhóm trường hàng đầu toàn cầu (thường trong top 20).
Điều này cho thấy Singapore không chỉ mạnh về kinh tế mà còn là trung tâm giáo dục - nghiên cứu hàng đầu khu vực.
