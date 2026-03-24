Chính xác

Theo báo cáo Main Streets Across the World 2025 của Cushman & Wakefield, Orchard Road (Singapore) là tuyến phố có giá thuê bán lẻ cao nhất Đông Nam Á.

Năm 2025, giá thuê tại đây đạt khoảng 5.100 USD/m²/năm, đưa Orchard Road vào nhóm các tuyến phố bán lẻ đắt đỏ hàng đầu thế giới (top 20). Trong khu vực Đông Nam Á, đây là mức cao nhất, vượt xa các tuyến phố khác.