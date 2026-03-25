Chính xác

Singapore hiện có giá xăng đắt nhất Đông Nam Á và là một trong những nước có giá xăng cao trên thế giới. Theo thống kê của Global Petrol Prices, giá xăng của Singapore hiện nay trung bình là 2,583 USD/lít, tức gần 68.000 đồng/lít.

Global Petrol Prices là trang thông tin theo dõi giá bán lẻ xăng dầu, điện và khí hóa lỏng tại hơn 150 quốc gia. Ở khu vực Đông Nam Á, Brunei, Timor-Leste và Myanmar không có dữ liệu trên trang web này.