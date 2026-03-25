1. Nước nào có giá xăng đắt nhất Đông Nam Á?
- Việt Nam
0%
- Lào
- Lào0%
Chính xác
Singapore hiện có giá xăng đắt nhất Đông Nam Á và là một trong những nước có giá xăng cao trên thế giới. Theo thống kê của Global Petrol Prices, giá xăng của Singapore hiện nay trung bình là 2,583 USD/lít, tức gần 68.000 đồng/lít.
Global Petrol Prices là trang thông tin theo dõi giá bán lẻ xăng dầu, điện và khí hóa lỏng tại hơn 150 quốc gia. Ở khu vực Đông Nam Á, Brunei, Timor-Leste và Myanmar không có dữ liệu trên trang web này.
2. Giá xăng của quốc gia này cao thứ mấy thế giới?
2
- 3
- 4
- 5
Chính xác
Giá xăng của Singapore cao thứ 4 thế giới. Theo Global Petrol Prices, giá xăng tại Singapore cao do nước này đánh thuế nhiên liệu lớn và không trợ giá.
Trong khi đó, Hong Kong (Trung Quốc) là nơi có giá xăng đắt đỏ nhất thế giới khi lên đến 3,967 USD/lít, tương đương 104.000 đồng/lít. Xếp thứ 2 và 3 lần lượt là Malawi (2,858 USD/lít) và Đan Mạch (2,603 USD/lít).
3. Quốc gia nào tiêu thụ xăng nhiều nhất khu vực Đông Nam Á?
- Indonesia
0%
- Việt Nam
- Thái Lan
Chính xác
Quốc gia tiêu thụ nhiều xăng nhất khu vực Đông Nam Á là Indonesia. Trung bình mỗi ngày, nước này tiêu thụ hơn 616.850 thùng xăng, theo dữ liệu mới nhất từ 190 quốc gia và vùng lãnh thổ của The Global Economy. Xếp sau đó là Malaysia với khoảng 255.340 thùng xăng/ngày.
Xét trên toàn thế giới, quốc gia tiêu thụ nhiều xăng nhất là Mỹ. Trung bình mỗi ngày, nước này tiêu thụ hơn 8,8 triệu thùng xăng.
4. Việt Nam xếp thứ mấy khu vực Đông Nam Á về mức độ tiêu thụ xăng?
3
- 4
- 5
- 6
Chính xác
Theo The Global Economy, nếu xét theo tổng lượng xăng tiêu thụ mỗi ngày, Việt Nam tiêu thụ khoảng hơn 162.000 thùng/ngày, xếp thứ 25 thế giới, thứ 4 khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia, Malaysia và Thái Lan.
5. Người dân nước nào tiêu thụ xăng ít nhất khu vực Đông Nam Á nếu tính theo đầu người?
- Campuchia
0%
- Brunei
- Lào
Chính xác
Theo dữ liệu của The Global Economy, người dân Lào có mức tiêu thụ xăng trung bình thấp nhất khu vực Đông Nam Á. Một người dân Lào tiêu thụ trung bình 33 lít xăng/năm, trong khi một người dân Philippines tiêu thụ 62 lít xăng/năm, còn người Campuchia tiêu thụ trung bình 66 lít xăng/năm.
