1. Vị tướng nào gắn bó với con đường Trường Sơn huyền thoại?
Đồng Sỹ Nguyên
- Lê Đức Anh
- Lê Trọng Tấn
Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử Thành ủy TPHCM, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên tên thật là Nguyễn Hữu Vũ, quê ở Quảng Trạch, Quảng Bình. Ông có cuộc đời binh nghiệp gắn liền với cách mạng từ rất sớm, tham gia nhiều chiến trường quan trọng trong kháng chiến. Đặc biệt, từ cuối năm 1966 đến 1976, ông giữ cương vị Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn, trực tiếp chỉ huy tuyến vận tải chiến lược Đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh) trong giai đoạn ác liệt nhất. Vì vậy, ông được xem là vị tướng gắn bó sâu sắc với con đường Trường Sơn huyền thoại.
2. Nhận xét: "Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên là vị tướng tài ba… đặc biệt có công lớn với tuyến đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh" là của ai?
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
- Đại tướng Lê Đức Anh
- Đại tướng Văn Tiến Dũng
Trong lời tựa cuốn hồi ký “Trọn một con đường”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá đồng chí Đồng Sỹ Nguyên là vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo có đức độ và tài năng, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định những đóng góp to lớn của ông trong Cách mạng Tháng Tám, hai cuộc kháng chiến và đặc biệt là đối với tuyến đường chiến lược Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh.
3. Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là người có công lớn nào sau đây?
Xây dựng "trận đồ bát quái" ở Trường Sơn
- Xây dựng hệ thống thông tin và đường ống xăng dầu Trường Sơn
- Cả hai ý trên
Theo thông tin trên báo Nhân Dân, dưới sự chỉ huy của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, tuyến chi viện Trường Sơn được tổ chức thành một mạng lưới giao thông quy mô lớn với nhiều trục dọc - ngang, đường tránh, tạo thế trận liên hoàn như “trận đồ bát quái” để đối phó hiệu quả với sự đánh phá của không quân Mỹ.
Đồng thời, ông chỉ đạo xây dựng hệ thống thông tin liên lạc thông suốt toàn tuyến và phát triển đường ống xăng dầu xuyên Trường Sơn - yếu tố then chốt bảo đảm vận chuyển cơ giới và chỉ huy tác chiến hiệu quả.
4. Ông được thăng quân hàm vượt cấp nào sau đây?
Thượng tá lên thiếu tướng
0%
- Đại tá lên trung tướng
- Thượng tá lên trung tướng
Theo thông tin trên báo điện tử Chính phủ, với những cống hiến lớn lao trong tổ chức, chỉ huy chiến trường, năm 1974, đồng chí Đồng Sỹ Nguyên được phong quân hàm vượt cấp từ Đại tá lên Trung tướng.
5. Ông là người đã bổ nhát cuốc đầu tiên khởi công xây dựng Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn?
Đúng
- Sai
Theo thông tin trên báo Nhân Dân, không chỉ là vị tướng tài ba và có tầm nhìn sắc sảo, Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên còn là một vị chỉ huy có tâm và thấm đẫm truyền thống dân tộc. Vì thế, tại Hội nghị Đảng ủy Bộ Tư lệnh sau Hiệp định Paris (1973), ông đã đề xuất chủ trương tổ chức lực lượng cất bốc hài cốt hàng vạn liệt sĩ hy sinh ở Tây Trường Sơn đưa về nước. Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên chỉ thị: Vì nghĩa cả, vì truyền thống, đạo lý dân tộc, bằng mọi giá, Bộ đội Trường Sơn phải làm cho bằng được.
Từ cuối năm 1974, kế hoạch xây dựng Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn đã được ông vạch ra. Với tầm nhìn vượt thời gian, ông đã chỉ đạo các nhà chuyên môn: Phải thiết kế, xây dựng Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn trở thành một địa điểm tâm linh và văn hóa đặc biệt… Ông đã trực tiếp chọn địa điểm đặt Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn. Và ngày 24/2/1975, Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên đã bổ nhát cuốc đầu tiên khởi công xây dựng Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn.
