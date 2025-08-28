Tự tin livestream với người nổi tiếng

Tháng 6 vừa qua, vườn sầu riêng giống Sáu Hữu của ông Đức được “lên sóng” livestream đến hàng triệu khán giả qua TikTok Shop trong chương trình "Trái ngọt bốn mùa" do TikTok Shop khởi xướng.

Là chủ vườn, ông Đức đã hỗ trợ ekip livestream hết mình để phiên livestream tại vườn diễn ra thành công cùng nhiều phút giây ngẫu hứng, tạo cảm xúc cho khán giả.

Chỉ qua 2 ngày Live chính, chương trình đã bán được 3.200 đơn hàng, tương đương khoảng 10 tấn sầu riêng Sáu Hữu được bán ra.

Là người nông dân thuần túy, nhưng ông Đức không chỉ tự tin dẫn đoàn công tác thăm vườn mà còn trả lời mạch lạc nhiều thắc mắc của các nhà sáng tạo. Đặc biệt, trên sóng livestream tại kênh của các nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng như Lâm Vlog, Anh Tây ơi,… có hàng ngàn khán giả đang xem cùng lúc, ông Đức vẫn rất tự tin, dù lần đầu “lên sóng” và không hề tập luyện trước.

Ông Cù Văn Đức "lên sóng" livestream cùng nhà sáng tạo nội dung Anh Tây ơi

Bí quyết được ông Đức tiết lộ vô cùng đơn giản: trả lời những gì mình biết. Ngày thường mình nói chuyện thế nào lên sóng thế đó. Bản thân ông luôn mong muốn quảng bá vườn sầu riêng Sáu Hữu mình đã bỏ công chăm sóc nên không có gì e ngại.

“Trước đây chỉ có dân trong nghề biết với nhau, các công ty thu mua sầu riêng cũng biết nhưng người tiêu dùng thì chưa. Nay người tiêu dùng bỏ tiền ra mua sầu riêng còn để lại rất nhiều lời khen nên tôi rất vui”, ông Đức bày tỏ.

Cũng theo ông Đức, nhờ có chương trình quảng bá, vườn sầu riêng của ông được nhiều người trên khắp cả nước biết đến, nhiều người hỏi thăm về giống Sáu Hữu, cách chăm sóc và vững tâm về đầu ra.

“Giống Sáu Hữu là giống sầu riêng bản địa có đặc tính rất quý là khả năng chín tự nhiên khi thu hoạch ở độ tuổi từ 8,5-9 tuổi mà không cần phải xử lý gì. Cây khỏe mạnh, ít phải chăm sóc và cơm sầu riêng rất ngon nhưng vẫn còn ít người biết đến”, ông Đức nhìn nhận.

Tự chủ về đầu ra

Nông dân Cù Văn Đức nỗ lực đưa câu chuyện sầu riêng Sáu Hữu vươn xa

Những năm vừa qua, sầu riêng nổi lên là cây trồng tỉ đô, mang lại thu nhập lớn cho nông dân nhưng vẫn phập phù về nỗi lo đầu ra khi tốc độ mở rộng diện tích mạnh hơn thị trường.

Tuy nhiên, từ góc nhìn của ông Đức, vùng đất này trước đây trồng điều, mỗi năm thu về chỉ từ 30-50 triệu đồng/ha, đời sống nông dân vô cùng khó khăn.

Trong khi đó, cây sầu riêng có giá trị kinh tế cao, người tiêu dùng khắp nơi yêu thích nhưng vẫn chưa được thưởng thức.

“Vấn đề là mình canh tác an toàn, sầu riêng ngon thì sẽ vẫn bán được. Nếu giá thấp thì sẽ ít lời lại, nhưng chắc chắn vẫn hơn cây trồng trước đây”, ông Đức tự tin.

Ông Đức dẫn chứng, ngay vụ sầu riêng này, vườn có nhiều quả chín rụng, ông bóc múi cấp đông bán ra với giá 250.000 - 350.000 đồng/kg rất tốt, nếu tăng sản lượng vẫn tiêu thụ được.

Ông Đức quê ở Thanh Hóa, sau khi rời quân ngũ, ông vào Lâm Đồng làm thuê và ở lại lập nghiệp với nghề nông, giờ chủ yếu trồng sầu riêng với diện tích hơn 4ha và đang có kế hoạch mở rộng thêm diện tích.

Từ một người hoàn toàn không có kinh nghiệm về sầu riêng, ông Đức đã chủ động đi thăm nhiều vườn, đúc kết kinh nghiệm và kỹ thuật canh tác hiệu quả. Hiện tại, ông tự tin đến 70-80% trong việc trồng và xử lý cây sầu riêng và còn truyền lại cho những người làm vườn, bản thân không làm trực tiếp nhiều.

Các vườn sầu riêng của ông được đầu tư hệ thống tưới nước tự động hiện đại để tối ưu hóa và giảm chi phí. Về phân thuốc cho vườn, ông cũng chủ động sử dụng sản phẩm có nguồn gốc vi sinh, hữu cơ bởi bền cho đất, an toàn cho người canh tác và sản phẩm sạch cho người tiêu dùng.

Không chỉ tập trung cho sản xuất, ông Đức còn đồng hành chặt chẽ với đối tác thu mua trên quan điểm làm ăn lâu dài chứ không chỉ theo từng vụ. Khi có những thương lái mới đến vườn trả với giá cao hơn ông vẫn luôn ưu tiên cho mối quen truyền thống.

Nhờ tư duy đổi mới, cởi mở, người nông dân Cù Văn Đức đã đưa câu chuyện sầu riêng Sáu Hữu vươn xa, truyền cảm hứng cho hàng triệu nông dân trên cả nước trong việc chủ động quảng bá sản phẩm của mình đến người tiêu dùng. Từ đó, xây dựng được chuỗi sản xuất nông nghiệp an toàn, minh bạch, có trách nhiệm, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm an toàn, chất lượng với tiêu chuẩn ngày càng nâng cao.

Bích Đào