Ngày 13/4, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tạm giữ và thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Loan (49 tuổi), Nguyễn Thị Thu (34 tuổi, con gái Loan) và Nguyễn Tuấn Tiến (38 tuổi, cùng trú tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nhóm nghi can gồm Loan, Tiến và Thu (từ phải qua trái). Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Theo điều tra ban đầu, mẹ con Loan cùng Tiến thường đến khu vực bãi biển Nha Trang, nơi tập trung đông người dân và du khách, để thực hiện hành vi trộm cắp.

Cơ quan công an xác định, Thu và Tiến có nhiệm vụ tìm những người để tài sản sơ hở, sau đó ra hiệu và cảnh giới để Loan tiếp cận, lấy trộm.

Bước đầu, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định từ ngày 2-9/4, nhóm này đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm, chiếm đoạt 9 điện thoại giá trị cao cùng 400 USD của khách du lịch.

Sau khi lấy được tài sản, Loan giao cho Thu và Tiến mang đi tiêu thụ, lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Tiếp nhận trình báo từ các nạn nhân, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và bắt giữ các đối tượng.

Theo cơ quan công an, đây là nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, cả 3 nghi can đều có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.