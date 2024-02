Chiều 20/2, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã thông tin bước đầu về manh mối bắt giữ nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi bị mất tích từ ngày mùng 7 Tết.

Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hào (20 tuổi, ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Khu vực chung cư mini nơi xảy ra án mạng. Ảnh T.D.

Nói về manh mối bắt nghi phạm, lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin, Hoàng Minh Hào bị Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) bắt giữ do liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản.

Khi bị bắt, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an buộc Hoàng Minh Hào phải khai nhận trước khi trộm cắp tài sản, người này đã sát hại cô gái 21 tuổi mất tích từ ngày mùng 7 Tết là chị L.T.T. L. (21 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Lối vào chung cư mini nơi xảy ra vụ án. Ảnh T.D.

Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo của gia đình L. (21 tuổi, ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) về việc không thể liên lạc được với cô gái này.

Chị L. rời nhà từ chiều 16/2. Khi đi, cô gái 21 tuổi mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy vision màu đỏ.

Đến chiều 19/2, thi thể của nạn nhân được tìm thấy tại một nhà trọ ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Cùng ngày, Công an Hà Nội bắt giữ nghi phạm gây án.