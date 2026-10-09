Câu chuyện “tìm vợ cho bố” trên sóng Bạn muốn hẹn hò khiến người xem xúc động.

Chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất phát sóng màn mai mối của cặp đôi Trần Văn Tạo (40 tuổi, hiện sống tại Cần Thơ, làm nghề đóng tàu) và Võ Thị Ngọc Giàu (32 tuổi, sống tại Cần Thơ, dược sĩ).

Anh Tạo chia sẻ, bản thân là người chịu khó, trung thực, không ngại khó, ngại khổ. Khuyết điểm của anh là không tự tin khi xuất hiện trước đám đông.

Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân, đã ly hôn cách đây 8 năm sau 11 năm chung sống. Kể từ đó đến giờ, anh chưa quen thêm một ai, chỉ tập trung chăm sóc con cái.

Anh Tạo mong tìm được người phụ nữ điềm đạm, chung thủy, biết chăm lo cho gia đình.

Anh Tạo trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Chị Giàu cũng từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Chị ly hôn vào năm 2025 sau 7 năm chung sống và đang nuôi con trai 4 tuổi. Mẹ con chị đang sống ở nhà ngoại, mọi thứ ổn định.

Chị Giàu thuộc tuýp phụ nữ truyền thống, thích nấu ăn, chăm sóc gia đình, sống chân thành, chung thủy. Khuyết điểm của chị là sống nội tâm, dễ xúc động.

Ở tuổi 32, chị mong tìm được người bạn đời dễ nhìn, không hút thuốc, tính cách thật thà, chung thủy.

Hàng rào hé mở, cặp đôi thoải mái trò chuyện. Cả hai đều có ấn tượng tốt đẹp với người được ghép đôi. Chị Giàu cảm nhận anh Tạo là người điềm đạm, còn anh Tạo lại ấn tượng về sự hiền lành, dễ gần của chị.

Chị Giàu chia sẻ, chị là con gái duy nhất của bố mẹ nên không muốn lấy chồng xa nhà. Tuy nhiên, khoảng cách 20km giữa hai nhà với chị không thành vấn đề. Nếu cả hai có duyên tiến xa hơn, chị sẵn sàng chuyển về ở cùng anh rồi qua lại chăm sóc bố mẹ.

Chị Giàu mong tìm được người đàn ông chung thủy, yêu thương gia đình. Ảnh cắt từ clip

“Em muốn người đàn ông của em biết yêu thương, chăm sóc cho vợ con và gia đình, hiếu thảo với cha mẹ.

Em cũng mong người đó thương con em, không phân biệt con chung, con riêng”, chị Giàu bày tỏ.

Anh Tạo cũng chia sẻ, hiện anh sống cùng con gái 18 tuổi, con trai 13 tuổi. Các con nhiều lần động viên anh đi bước nữa để có người bầu bạn.

Đến Bạn muốn hẹn hò, anh đem theo lá thư tay của con gái, nhắn nhủ đến người phụ nữ được ghép đôi. Lá thư viết những lời xúc động: “Con chúc cô luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và thành công trong cuộc sống. Con hy vọng sẽ được gặp cô ở Cần Thơ”.

Lời nhắn nhủ của con gái anh Tạo khiến người xem xúc động. Ảnh cắt từ clip

Anh Tạo cho biết thêm, con gái chính là người đăng ký cho bố tham gia chương trình hẹn hò để tìm vợ. Trên sân khấu, anh gọi video cho con gái, để con chia sẻ ý kiến của mình về màn mai mối.

Con gái anh Tạo vui vẻ nói với chị Giàu: “Cô ơi, cô xinh thế”, sau đó quay sang nói với bố: “Bố ơi, bố bấm nút đi bố”.

Cuối cùng, con gái anh Tạo còn nhắn nhủ với chị Giàu: “Cô ơi, cô nhớ đồng ý bố con nhé”. Những chia sẻ giản dị, ngây thơ khiến người xem xúc động.

Như mong đợi, anh Tạo và chị Giàu cùng bấm nút hẹn hò và trao nhau nụ hôn đầy tình cảm.