Chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất phát sóng màn mai mối của cặp đôi Châu Vũ Văn Minh (43 tuổi, hiện sống ở TPHCM, tài xế) và Lương Thị Minh Phước (40 tuổi, TPHCM, bán hàng trực tuyến).

Anh Minh có điểm mạnh là biết nấu ăn, điểm yếu là mê chơi game. Năm 21 tuổi, anh từng yêu một người, đã tính đến chuyện kết hôn nhưng vì chưa có nghề nghiệp ổn định nên chưa tổ chức đám cưới. Cả hai quen nhau vài tháng rồi quyết định chia tay.

Từ đó đến giờ, anh từng vài lần yêu đơn phương nhưng chưa có thêm mối tình chính thức nào.

Anh Minh trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Được ghép đôi với anh Minh là chị Minh Phước – thợ làm bánh kiêm kinh doanh trực tuyến. Chị Phước là người thật thà, thẳng thắn, sống tình cảm. Khuyết điểm của chị là hơi thẳng tính và hay nói ngược.

Ví dụ, chị rất thích món ăn nào đó nhưng lại nói là “thấy bình thường” hay khi giận dỗi với bạn trai, chị đuổi người đó ra ngoài nhưng thực chất lại muốn anh ta ở lại dỗ dành mình.

Chị Phước từng trải qua một mối tình kéo dài 8 năm. Đôi bên đã tính đến chuyện kết hôn nhưng do nảy sinh nhiều vấn đề nên chị quyết định dừng lại.

Chị muốn tìm được người bạn đời tử tế, có trách nhiệm, hướng về gia đình, tính cách điềm tĩnh, ấm áp.

“Tôi sống khá cảm xúc nên muốn tìm một người đàn ông trầm tính, sâu sắc để cân bằng cảm xúc”, chị Phước nói.

Anh Minh khẳng định bản thân có thể đáp ứng được các tiêu chí đàng gái đưa ra.

Chị Phước vẫn lẻ bóng ở tuổi 40. Ảnh cắt từ clip

Hàng rào hé mở, đôi bên trò chuyện cởi mở, thoải mái. Chị Phước nhận xét, anh Minh hiền lành, ít nói, thuộc tuýp người sống tình cảm. Chị cũng tìm hiểu sâu hơn về hoàn cảnh gia đình của anh.

Anh Minh trước đây sống cùng mẹ và em gái nhưng em gái đã ra ở riêng. Hiện tại, anh chỉ sống cùng mẹ già.

Đối với anh, vai trò của người vợ trong gia đình rất quan trọng. Anh là tài xế, đôi khi phải làm cả ngày lẫn đêm, không thể ở nhà lo cơm nước. Bởi vậy, anh mong tìm được người vợ biết nấu nướng, chăm lo cho gia đình.

Về phía mình, chị Phước thừa nhận chị biết nấu ăn nhưng nấu không quá ngon. Hơn nữa, chị không muốn phải nấu ăn 7 ngày/tuần mà chỉ muốn nấu 4 ngày/tuần.

Anh Phước nói: “Một tuần anh đi làm 4 ngày, 3 ngày còn lại anh có thể sắp xếp việc nhà”.

Đôi bên nắm tay nhau, cảm nhận tình cảm hiện tại của mình và nghĩ đến những điều xa hơn.

Anh Minh bày tỏ: “Nếu mình cưới nhau về, em có đồng ý đến sống cùng với anh không? Em gái anh đã ở riêng, giờ chỉ có anh và mẹ ở nhà”.

Đôi bên nghiêm túc tìm hiểu nhau. Ảnh cắt từ clip

Chị Phước nói, chuyện sống chung với chị không thành vấn đề. Ba mẹ chị đã mất, lâu nay chị cũng mong được sống trong không khí ấm áp của gia đình.

“Bà mối” Ngọc Lan nhận xét, anh Minh và chị Phước rất đẹp đôi. Tuy nhiên, cái kết khiến nhiều người hụt hẫng. Anh Minh đồng ý bấm nút hẹn hò nhưng chị Phước lại từ chối.

Chị bày tỏ: “Em cảm thấy mình không có cảm xúc”. “Ông mai” Quyền Linh đành chốt hạ: “Không có cảm xúc thì không thể can thiệp được rồi”. Màn mai mối khép lại với kết quả không được như ý với anh Minh.