Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh họa sĩ Tô Ngọc Vân (1906-1954), Tạp chí Mỹ thuật phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi vẽ và trao Giải thưởng Tô Ngọc Vân lần thứ I năm 2026 nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của ông đối với nền mỹ thuật Việt Nam.

Theo nhà báo Ngô Xuân Tiến - Tổng biên tập Tạp chí Mỹ thuật - Trưởng BTC, giải thưởng được định hướng trở thành hoạt động thường niên, tạo sân chơi dành cho sinh viên mỹ thuật, góp phần phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ, đồng thời khơi dậy tinh thần sáng tạo, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam

Hội đồng cố vấn cuộc thi quy tụ nhiều chuyên gia uy tín trong lĩnh vực mỹ thuật như: Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhà phê bình Mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam, Giáo sư - viện sĩ, họa sĩ Ngô Xuân Bính, Tiến sĩ Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Nguyễn Thị Kim Đức, họa sĩ Phạm Bình Chương làm Chủ tịch Hội đồng giám khảo.

Phát biểu tại lễ phát động, họa sĩ Lương Xuân Đoàn nhấn mạnh việc tôn vinh các tác giả, tác phẩm có giá trị là điều cần thiết trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Theo ông, đây không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp của các thế hệ đi trước mà còn góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, nghệ thuật tốt đẹp, khuyến khích văn nghệ sĩ trẻ mạnh dạn đổi mới và tìm tòi những phương thức sáng tạo mới.

Ông cũng bày tỏ kỳ vọng các giải thưởng nghệ thuật sẽ trở thành động lực để người trẻ dấn thân vào con đường sáng tạo. Theo ông, chỉ bằng sự tự do trong tư duy cùng khát vọng cống hiến, nghệ sĩ mới có thể tạo ra những tác phẩm có giá trị lâu bền.

Con gái họa sĩ Tô Ngọc Vân - bà Tô Thị Toàn.

Đại diện gia đình danh họa Tô Ngọc Vân, bà Tô Thị Toàn xúc động cho biết gia đình hoàn toàn ủng hộ việc tổ chức giải thưởng. Bà đánh giá đây không chỉ là hoạt động tri ân những đóng góp của các thế hệ họa sĩ mà còn tạo môi trường để phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ trong lĩnh vực mỹ thuật.

"Đây là sân chơi ý nghĩa để sinh viên, giảng viên và các họa sĩ trẻ có cơ hội giao lưu, học hỏi, khẳng định năng lực sáng tạo của mình. Hoạt động càng thêm ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh họa sĩ Tô Ngọc Vân", bà chia sẻ.

Với chủ đề Sắc màu Kỷ nguyên mới, cuộc thi dành cho sinh viên Việt Nam đang theo học các ngành nghệ thuật trong và ngoài nước, bao gồm cả những sinh viên tốt nghiệp trong năm 2026. Tác phẩm dự thi cần phản ánh vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam, sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, tinh thần lao động sáng tạo cùng khát vọng vươn lên của dân tộc.

BTC không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi. Các tác phẩm có thể được thực hiện bằng nhiều chất liệu khác nhau như sơn dầu, sơn mài, màu nước, đồ họa vi tính hoặc chất liệu tổng hợp; được sáng tác trong giai đoạn 2025-2026 và chưa từng tham gia hoặc đoạt giải tại các cuộc thi, triển lãm trong và ngoài nước.

Tổng giá trị giải thưởng lên tới 200 triệu đồng, gồm 1 giải Đặc biệt trị giá 60 triệu đồng, 1 giải Nhất 40 triệu đồng, 1 giải Nhì 30 triệu đồng, 2 giải Ba mỗi giải 20 triệu đồng và 1 giải Triển vọng trị giá 10 triệu đồng.