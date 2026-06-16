Ngày 16/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TPHCM và Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức họp báo phát động Giải thưởng quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2026 - Vạn Xuân Awards 2026 với chủ đề Văn hóa khơi nguồn thịnh vượng, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp sáng tạo.

Ban tổ chức tại họp báo công bố giải thưởng.

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo, đạo diễn Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, đồng Trưởng BTC cho biết Vạn Xuân Awards là giải thưởng nằm trong Đề án Xây dựng và quảng bá Thương hiệu Quốc gia: Giải thưởng quảng cáo sáng tạo Việt Nam, giai đoạn 2020-2030, góp phần triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo ông, nếu điện ảnh kể câu chuyện Việt Nam bằng hình ảnh, âm nhạc kể bằng cảm xúc thì quảng cáo là cách để văn hóa Việt bước vào đời sống đại chúng thông qua những hình thức sáng tạo hiện đại. Ông cũng nhấn mạnh mong muốn các chiến dịch được tôn vinh không chỉ đạt hiệu quả truyền thông mà còn mang giá trị văn hóa, tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội.

"Mỗi chiến dịch quảng cáo thành công có thể tạo ra doanh số nhưng một chiến dịch quảng cáo lớn có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng và khơi dậy niềm tự hào Việt Nam", ông nói.

Theo BTC, các tác phẩm tham dự sẽ được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như ý tưởng sáng tạo, tính độc đáo, thông điệp rõ ràng, hiệu quả truyền thông, chất lượng thể hiện và trách nhiệm đối với cộng đồng. Các tác phẩm cũng cần bảo đảm những giá trị văn hóa, đạo đức và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Năm 2026, giải thưởng có tổng cộng 52 hạng mục. Trong đó, giải Grand Prix là giải thưởng cao nhất dành cho tác phẩm quảng cáo xuất sắc nhất năm. Ngoài ra còn có các nhóm giải dành cho quảng cáo trên truyền hình, quảng cáo ngoài trời, quảng cáo trên báo điện tử và nền tảng mạng xã hội, các chiến dịch thương hiệu, marketing, sự kiện, sáng tạo nội dung và những hạng mục dành cho tài năng trẻ.

Ban tổ chức sẽ mở cổng tiếp nhận tác phẩm từ ngày 1/9 đến hết ngày 20/10/2026. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) vào tháng 12/2026.