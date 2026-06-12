"Kỳ nữ" và "Tứ đại mỹ nhân"

Nghệ sĩ Mộng Tuyền tên thật Huỳnh Thị Kim Loan, sinh năm 1947 tại Cần Thơ trong một gia đình không ai theo nghệ thuật.

Vì nhà nghèo, năm 14 tuổi, bà xin theo các gánh cổ nhạc và được thầy đờn Ba Cứ dạy nghề. Năm 1961, bà về gánh Hoa Sen của danh ca Bảy Cao, bắt đầu được dư luận Sài Gòn để ý với vai Huyền trong vở cải lương Nhà chợ một đêm mưa.

Năm 1962, Mộng Tuyền - khi ấy vẫn tên Kim Loan lại sang gánh Phương Nam và thành công với vai Xuân Hoa trong tuồng Đông về lạng xác hoa và Phương Loan trong vở Nửa kiếp oan thù.

Năm 1963, nhờ sự giúp đỡ của soạn giả Nguyễn Phương, bà được bầu Thơ mời về đoàn Thanh Minh - Thanh Nga, dần tiến lên đỉnh cao sự nghiệp.

Khi tiếng vang với vai sơn nữ Mộng Tuyền trong vở Mùa xuân còn mãi, bà chính thức đổi nghệ danh thành Mộng Tuyền.

Mộng Tuyền thời trẻ. Ảnh: Tư liệu

Tuổi 16, Mộng Tuyền đã đoạt HCV Giải Thanh Tâm cao quý bậc nhất của nghề cải lương với vai vũ nữ Thu Lan trong vở Phu tử tòng tử. Kể từ đó, bà mặc định đóng vai chính, chỉ chấp nhận vào vai phụ khi diễn cùng cố nghệ sĩ Thanh Nga.

Sau khi nghệ sĩ Thanh Nga mất, Mộng Tuyền trở thành trụ cột của đoàn Thanh Minh - Thanh Nga. Sau này, bà còn đoạt HCV Hội diễn sân khấu toàn quốc với vai Vân trong vở Bóng tối và ánh sáng.

Khả năng ca diễn của bà đa dạng, có thể đảm nhận nhiều loại vai từ đào mùi, đào lẳng đến đào độc. Với giọng hát truyền cảm, nữ nghệ sĩ hát được cổ nhạc lẫn tân nhạc.

Năm 1967-1968, Mộng Tuyền là giọng ca tân cổ giao duyên ăn khách nhất, được mệnh danh "Nữ hoàng trẻ của làng đĩa nhựa".

Bên cạnh vai trò nghệ sĩ cải lương và ca sĩ, Mộng Tuyền còn có sự nghiệp điện ảnh đáng nể. 15 tuổi, bà bắt đầu đóng phim, đến thập niên 1960 và 1970 đã vào hàng minh tinh với loạt vai chính.

Mộng Tuyền trong một phim điện ảnh. Ảnh: Loan Lê

Bà ghi dấu ấn trong loạt phim ăn khách của các đạo diễn Lê Hoàng Hoa, Lê Mộng Hoàng bấy giờ.

Năm 1972, Mộng Tuyền nhận giải Ảnh hậu với vai chính trong phim Gánh hàng hoa của đạo diễn Lê Mộng Hoàng; sau đó tiếp tục giật giải Nữ diễn viên xuất sắc của LHP Việt Nam với vai bác sĩ Mai Trâm trong phim Tình yêu của em cũng của đạo diễn Lê Mộng Hoàng.

Đương thời, Mộng Tuyền cùng Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga và Kiều Chinh được ca tụng là "Tứ đại mỹ nhân" điện ảnh.

Bà cùng Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga, Kiều Chinh và Kim Cương còn được mệnh danh là "Kỳ nữ" - danh xưng dành cho các nghệ sĩ tài danh và có sức ảnh hưởng bậc nhất của nền điện ảnh – sân khấu miền Nam vào thập niên 1960 - 1970.

Riêng trong cải lương, bà còn được báo chí ưu ái gọi bằng biệt danh "Hoa khôi cải lương" dù không thi sắc đẹp.

Tân cổ "Nghe vọng cổ nhớ quê hương" (soạn giả Viễn Châu)

Tuổi 79 sống một mình

Ở đỉnh cao sự nghiệp, nghệ sĩ Mộng Tuyền bỏ công việc sang Pháp tìm em thất lạc. Mất 3 năm ròng rã, bà không tìm được em mà sự nghiệp cũng tiêu tan.

Mộng Tuyền xuất thân nghèo khó trong một gia đình có 9 con. Chị Hai bà lấy chồng sớm, sinh thêm 10 con. Bà thành danh sớm, kiếm tiền nên nuôi hết đại gia đình gồm cha mẹ, anh chị em, em dâu, anh rể tới các cháu.

Dù vậy, giai đoạn đầu sự nghiệp, bà chưa kiếm được nhiều tiền nên lấy chồng giàu lo cho gia đình. Sính lễ là một chiếc cặp Samsonite đựng 10 triệu đồng trong bối cảnh giá vàng năm 1968 là 8.000 đồng/cây.

Sau 2 năm "chịu đựng đủ khổ sở", Mộng Tuyền và ông này ly hôn.

Mộng Tuyền hiện tại. Ảnh: Loan Lê

Năm 1980, bà kết hôn lần 2, chung sống 20 năm thì tiếp tục ly hôn vì ông "nóng tính, xảy ra nhiều mâu thuẫn không thể điều hòa với các em mình".

Sau này, ở tuổi không còn trẻ, Mộng Tuyền kết hôn lần 3 nhưng cuộc hôn nhân vẫn đổ vỡ khi bà phát hiện người này qua lại với bạn của mình.

Tuổi 79, Mộng Tuyền sống một mình trong ngôi nhà 5 tầng ở phường Bàn Cờ, TPHCM.

Ngôi nhà có kết cấu 1 trệt, 5 lầu, có sân thượng, diện tích 4x15m; nằm trong con hẻm ở đường Cao Thắng, ngay phía sau mặt tiền Võ Văn Tần (phường Bàn Cờ, TPHCM).

Năm 2007, bà định mua 1 căn nhà ở Cần Thơ nhưng chê giá 7 tỷ đồng đắt. Năm 2011, bà thấy căn nhà ở đường Cao Thắng dù nhỏ nhưng có thể vừa ở vừa cho thuê nên quyết định mua đứt với giá 10,1 tỷ đồng.

Nhà Mộng Tuyền hiện tại có giá khoảng 18-20 tỷ đồng. Ảnh: Loan Lê

Hỏi Mộng Tuyền sao có nhiều tiền đến thế, bà đáp: "Hồi trên đỉnh cao, xin lỗi khi phải nói tôi giàu có bậc nhất, nhà cao cửa rộng, tiền bạc đủ đầy".

Mộng Tuyền từng có hàng chục chiếc xe hơi, 7-8 người giúp việc, đi lại có tài xế riêng đưa đón. Nữ nghệ sĩ cũng có nhà to ở trung tâm thành phố, khi sang Pháp đã giao cho các em, ngày trở về Việt Nam lại âm thầm tìm nhà khác để ở.

Sau này khi sang Pháp, Mộng Tuyền mở tiệm bán đồ lưu niệm lớn trong một khu du lịch nên khách đều đặn, ngoài ra còn làm thêm một số công việc trực tuyến.

Nhờ làm việc cật lực và sống tằn tiện, chắt chiu từng đồng trong hàng chục năm, bà mới có tiền rủng rỉnh dưỡng già.

Mộng Tuyền viên mãn dù sống một mình. Ảnh: FBNV

Như mục đích ban đầu khi mua nhà, Mộng Tuyền sử dụng 1 tầng, còn lại cho người khác thuê kinh doanh với giá 30 triệu đồng/tháng.

Cộng với lãi từ tiền tiết kiệm gửi ngân hàng, bà có thể sống thảnh thơi, không màng vật chất.

Tuổi 79, Mộng Tuyền có cuộc sống viên mãn bao người mơ ước: trẻ đẹp, khỏe mạnh, dư dả, được người thân yêu thương, không còn gánh nặng và chỉ làm điều mình thích.

Nói về cái kết của bản thân, Mộng Tuyền tự thấy sống đã đủ, "giờ có ra đi ngay cũng bình thường". Bà đã đăng ký hiến xác cho y học, mong giữ được cơ thể khỏe mạnh tới lúc qua đời.

Mộng Tuyền và Linh Huyền song ca "Con gái của mẹ" (vọng cổ: Loan Thảo; tân nhạc: Giao Tiên)

Mi Lê