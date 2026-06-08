Lời căn dặn đặc biệt của mẹ

Câu chuyện lấy chồng cùng xóm đã trở thành gia vị đặc biệt trong cuộc sống của chị Trần Thị Hiển (SN 1992, Nghệ An) suốt 13 năm qua. Cho đến giờ, chị vẫn xem chuyện lấy chồng gần là một trong những quyết định đúng đắn của cuộc đời.

Chị Hiển và chồng – anh Lê Văn Vinh (SN 1986) cùng sinh ra và lớn lên ở xóm 16, thôn Quỳnh Lâm, xã Quỳnh Sơn. Hai nhà nằm cùng hướng, từ cổng nhà nọ sang cổng nhà kia cách nhau vỏn vẹn 6 bước chân.

Tổ ấm nhỏ của vợ chồng chị Hiển

Hơn kém nhau 6 tuổi, thuở nhỏ chị Hiển và anh Vinh không chơi cùng nhau. Khi trưởng thành, anh Vinh lại vào miền Nam làm việc nên đôi bên càng xa cách. Đổi lại, anh trai chị Hiển chơi thân với anh Vinh, hai nhà cũng là hàng xóm thân thiết nên rất hiểu nhau.

Năm 2012, anh Vinh từ miền Nam về thăm quê và sang nhà chị chơi. Lúc này, chị Hiển đã là cô gái 20 tuổi, lễ phép, thạo việc nhà. Chẳng muốn tìm hiểu đâu xa xôi, anh Vinh quyết định theo đuổi, chinh phục cô gái hàng xóm.

“Vì hai nhà gần quá nên suốt thời gian đầu tôi giữ khoảng cách với anh. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lấy chồng gần như vậy.

Sau này, nhờ có anh trai làm cầu nối, chúng tôi có cơ hội trò chuyện với nhau. Càng tiếp xúc tôi càng thấy anh chân thành, đối xử với mọi người xung quanh rất tốt nên đem lòng yêu anh”, chị Hiển kể.

Khi biết chuyện, hai bên gia đình phấn khởi. Họ hết lòng vun vén cho các con thành đôi để vừa có con dâu, con rể gần nhà lại vừa được kết tình thông gia với những người hàng xóm hợp ý.

Khoảnh khắc thú vị mà ấm áp chị Hiển có được khi lấy chồng gần. Nguồn: Hiển lấy chồng cạnh nhà

Mẹ anh Vinh ngày đó nói với con trai: “Mẹ chưa nói đến ngoại hình xấu đẹp, riêng về tính cách thì cái Hiển rất được, ngoan ngoãn, hiểu chuyện”. Anh Vinh đáp: “Con chỉ cần vợ tốt, không cần vợ đẹp”.

Trước ngày đám cưới, mẹ chị Hiển dặn dò con gái: “Trước khi làm thông gia, hai nhà đã là hàng xóm thân thiết. Con về bên đấy sống làm sao đừng để hai nhà ra đường không dám nhìn mặt nhau”. Lời dặn dò ấy, chị Hiển luôn ghi nhớ trong lòng, cũng là kim chỉ nam để chị sống trọn đạo dâu con.

Thông gia thân thiết

Tháng 11/2013, cặp đôi làm lễ cưới, chính thức về chung một nhà. Theo phong tục ở làng chị ngày ấy, nhà gái không tổ chức đám cưới, chỉ làm lễ nhỏ đợi nhà trai sang đón dâu.

Chị Hiển bên các con

Ngày con gái lấy chồng, bố mẹ chị Hiển sang nhà thông gia giúp dọn dẹp, làm cỗ cưới như hàng xóm thân thiết. Sáng ngày đón dâu, họ mới chỉnh tề quần áo, cùng khoảng 30 người là họ hàng thân thiết, đưa con gái về nhà chồng.

“Cảnh tượng được mọi người nhắc đến nhiều nhất là cảnh cô dâu đã về đến nhà trai mà đoàn đưa, đón dâu vẫn ở bên nhà gái.

Ngày cưới, tôi không xách vali về nhà chồng như những cô dâu khác. Sau này, mỗi ngày tôi lại về nhà mẹ lấy một bộ quần áo hay một món đồ cá nhân. Hai nhà quá gần, đám cưới cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ”, chị Hiển kể.

Sau đám cưới, chị Hiển sống tại nhà chồng, cách nhà mẹ đẻ 6 bước chân. Thời gian đầu, có những lúc mẹ chị quên mất con gái đã đi lấy chồng nên vô tư sang nhà hàng xóm gọi con về ăn cơm. Những lúc như vậy, chị lại bật cười đáp: “Con đi lấy chồng rồi mẹ ạ”.

Mẹ chị Hiển (áo kẻ) sang nhà thông gia chơi, vô tư trò chuyện cùng bà thông gia

Cho đến giờ đã là 13 năm, chị Hiển vẫn luôn thấy may mắn khi quyết định lấy chồng gần. Mười ba năm qua, mỗi ngày chị có thể ghé thăm bố mẹ đẻ cả chục lần. Mỗi khi nấu được món ngon, chị lại múc một bát mang sang biếu bố mẹ. Lúc bố mẹ cảm sốt hay nhức mỏi, chị có thể kề cạnh chăm nom.

“Tôi ngồi ở nhà chồng mà có thể ngửi được mùi thức ăn ở bên bếp nhà mẹ đẻ. Hôm nào lười nấu cơm, tôi lại đưa con sang nhà bố mẹ ăn chực. Mười ba năm qua, cảm giác cô đơn hay chạnh lòng khi đi lấy chồng, tôi chưa từng nếm trải”, chị Hiển chia sẻ.

Điều khiến chị thấy ấm lòng nhất là mối quan hệ thân tình giữa hai bên gia đình. Từ hàng xóm kết thành thông gia, hai bên xem nhau như người nhà, đối xử một cách chân tình.

Mỗi ngày, bố mẹ chị ghé thăm nhà thông gia cả chục lần và ngược lại. Hai nhà thân thiết, thoải mái đến mức nhiều người nói vui “thông gia nhà này đến thăm nhau mà chẳng cần đi dép, cũng chẳng cần pha trà, mời nước”.

“Sang nhà thông gia chơi, bố mẹ tôi vô tư đi chân đất, đứng chống tay vào tường mà nói chuyện chứ chẳng cần ngồi ghế, mẹ chồng tôi cũng không phải khách sáo mời nước, pha trà…

Có lần, tôi trêu mẹ chồng ‘ông thông gia sang chơi mà mẹ không mời nước sao?’. Mẹ chồng tôi đùa lại ‘ông thông gia ngày sang chơi 10 lần thì nước nấu mô cho kịp’. Cả nhà nghe vậy lại phá lên cười”, chị Hiển kể.

Ở gần nhau, hễ nhà này có công việc gì là nhà bên kia lại sang giúp đỡ nhiệt tình. Con dâu, con rể cũng xem nhà chồng, nhà vợ như nhà mình, không câu nệ hay khách sáo.

Trước đây, chị Hiển từng lo lắng làm dâu gần nhà có nhiều điều bất tiện nhưng trải qua 13 năm, chị lại thấy đó là may mắn lớn nhất của đời mình.

Ảnh và video: Hiển lấy chồng cạnh nhà