Mối duyên khó ngờ

Bùi Thị Kim Anh (SN 2000) và Quách Văn Thông (SN 1994) cùng sinh ra và lớn lên ở xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ. Hành trình từ hàng xóm sát vách trở thành bạn đời của cặp đôi có nhiều điều thú vị.

Kim Anh chia sẻ, nhiều năm trước, bố mẹ cô mua lại mảnh đất của bố mẹ Văn Thông và xây căn nhà ngay cạnh. Kể từ đó, họ trở thành hàng xóm sát vách.

“Hai bên gia đình thân nhau nên chỉ xây một đoạn tường rào ngắn để ngăn cách lối cổng ra, vào và mở một lối đi để tiện sang nhà nhau chơi”, Kim Anh nói.

Nhà Kim Anh và Văn Thông được ngăn cách bởi một bức tường rào

Hơn kém nhau 6 tuổi nên thuở nhỏ, cặp đôi ít chơi với nhau. Trong ấn tượng của Kim Anh, Văn Thông là chàng trai tinh nghịch, hay bắt nạt cô.

Tuy nhiên, cô lại rất thân với gia đình anh. Ngày còn nhỏ, mỗi khi bố mẹ đi vắng, chị em Kim Anh hay sang nhà Văn Thông ăn chực. Bố mẹ Văn Thông hiền lành, quý trẻ, để lại ấn tượng rất tốt trong lòng Kim Anh.

Năm 2015, Văn Thông sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc. Năm 2018, trong một lần lướt Facebook, Văn Thông thấy một hình ảnh vừa quen, vừa lạ. Hỏi han bạn bè, anh mới biết cô gái trong ảnh chính là Kim Anh, hàng xóm sát vách của mình.

“Chúng tôi không được thấy dáng vẻ trưởng thành của nhau nên khi nhìn tấm ảnh đó, tôi bất ngờ lắm. Cô em hàng xóm nhỏ bé năm nào giờ đã trở thành thiếu nữ, xinh đẹp, duyên dáng. Tôi bất giác thấy lòng rung động”, Văn Thông kể.

Với sự động viên của bạn bè “Kim Anh lớn rồi, rước em ấy về nhà đi”, Văn Thông mạnh dạn nhắn tin cho cô.

Kim Anh thừa nhận, khoảnh nhắc nhận được tin nhắn của anh hàng xóm, cô không thấy có gì đặc biệt. Tuy nhiên, từ những sự quan tâm nho nhỏ mỗi ngày, anh chàng dần bước vào cuộc sống của cô và trở thành thói quen khó bỏ.

“Tôi ở xa nên chỉ biết theo đuổi em ấy bằng cách nhắn tin, gọi điện thường xuyên, mua quà gửi về, lên kế hoạch cụ thể về tương lai để tạo niềm tin...

Và điều quan trọng nhất, ngay khi xác định muốn cưới cô ấy làm vợ, tôi đã nhờ bố mẹ sang nhà nói chuyện. Được hai bên gia đình đồng tình và vun vén, tôi xem như đã thành công một nửa”, Thông chia sẻ.

Biết chuyện, bố mẹ Văn Thông vui mừng vì vốn đã quý mến cô bé hàng xóm. Một mặt, họ thay Văn Thông quan tâm đến Kim Anh nhiều hơn, mặt khác liên tục hối thúc con trai về nước để xác nhận mối quan hệ.

“Một lần Kim Anh bị đau bụng, mẹ tôi mua thuốc và bún sang cho cô ấy. Thấy vậy, bố Kim Anh nói đùa ‘ốm thế này thì bố ốm được mãi, vì có người mua đồ ăn đem tận giường cho’. Tôi biết, mình đã có chỗ dựa vững vàng”, Văn Thông cười kể lại.

Màn đón dâu đặc biệt

Sau 5 tháng tìm hiểu qua mạng, Văn Thông về Việt Nam gặp gỡ Kim Anh. Khoảnh khắc thấy nhau, họ mới thực sự tin rằng những rung động trong suốt thời gian qua là thật.

Xe hoa nhích từng chút một để màn đón dâu không quá nhanh. Nguồn: Quách Tự Huy

“Mọi thứ được hai bên gia đình xúc tiến rất nhanh. Chúng tôi làm lễ dạm ngõ, ăn hỏi rồi được sự đồng ý của hai bên gia đình, hai đứa sang Đài Loan làm việc. Sau 7 năm gắn bó, cùng nhau nếm trải đủ mặn ngọt cuộc đời, chúng tôi về nước tổ chức đám cưới”, Thông chia sẻ.

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức ngày 11-12/10 vừa qua. Hai nhà sát vách, hai chiếc rạp cưới được dựng sát nhau tạo nên khung cảnh thú vị.

“Chúng tôi cưới nhau, cả xóm bất ngờ. Mọi người bảo, hai nhà phải tổ chức tiệc cưới khác ngày để xóm làng còn luân phiên đến giúp. Chúng tôi nhất trí, ngày 11/10 chúng tôi làm tiệc cưới tại nhà trai và ngày hôm sau làm tiệc cưới tại nhà gái”, Thông kể.

Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi trong ngày cưới

Hai nhà đã thân lại càng thêm thân. Trước ngày cưới con, hai bên gia đình họp bàn, lên chung thực đơn tiệc cưới, thuê rạp cưới chung, nhập thực phẩm cùng trang trại... Ngay cả đơn vị chụp ảnh cưới và MC dẫn cưới, hai nhà cũng thuê chung.

Đám cưới tại nhà trai, họ hàng nhà gái sang giúp và ngược lại. Hai nhà như một, cùng chung tay tổ chức đám cưới vui vẻ và ý nghĩa cho các con.

Điều khiến Văn Thông thấy hài hước và đáng nhớ nhất là màn rước dâu. Trước đây, anh từng nghe Kim Anh nói muốn được ngồi xe hoa trong ngày cưới. Ghi nhớ điều này, anh quyết định tạo bất ngờ cho vợ.

“Tôi mượn ô tô của anh họ để làm xe hoa và cũng nhờ anh ấy lái xe luôn. Quả là bài toán khó cho tài xế. Hai nhà quá gần, anh ấy phải lái xe thật chậm, nhích từng chút một để màn đón dâu không quá nhanh. Ấy thế mà chỉ khoảng 1 phút, màn đón dâu đã kết thúc”, Thông cười kể lại.

Cặp đôi tổ chức đám cưới sau 7 năm bên nhau

Tuy thế, Kim Anh vẫn hạnh phúc vì được thỏa ước nguyện ngồi xe hoa. Cô càng vui hơn vì câu nói vu vơ năm nào được chồng ghi nhớ.

Sau đám cưới, cặp đôi dự kiến sang nước ngoài làm việc thêm vài năm rồi trở về gây dựng sự nghiệp riêng. Kim Anh chia sẻ, dù ở nơi đâu, họ vẫn cảm thấy an yên bởi luôn có hai bên gia đình ở phía sau làm điểm tựa.

Ảnh: NVCC