Ngày 27/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã nhận được thư cảm ơn từ chị Bùi Thị Phương Diệu (25 tuổi, ngụ xã Bình An, Đồng Nai) về việc lực lượng chức năng kịp thời điều tra, làm rõ người điều khiển phương tiện trong vụ tai nạn giao thông khiến mẹ chị bị thương nặng.

Người dân gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: T.T

Trước đó, ngày 11/8, bà Nguyễn Thị Phương (mẹ chị Diệu) bị ô tô tông trúng khi đang lưu thông trên địa bàn xã Bình An. Sau va chạm, tài xế điều khiển phương tiện đã rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.

Bà Phương sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, nhưng sức khỏe chuyển biến xấu, vết thương ngày càng nặng.

Lo lắng cho sức khỏe của mẹ, chị Diệu gửi tin báo trực tiếp vào số điện thoại đường dây nóng của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai để phản ánh sự việc trên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tướng Hải chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Phòng CSGT và Công an xã Bình An khẩn trương truy tìm phương tiện cùng tài xế liên quan.

Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng công an đã xác định được người điều khiển ô tô gây tai nạn và mời lên làm rõ vụ việc.

Trong thư cảm ơn gửi Giám đốc Công an tỉnh và các đơn vị liên quan chị Diệu cho biết, gia đình vô cùng cảm động khi nhận tin công an đã tìm được tài xế gây tai nạn cho mẹ. Trong quá trình điều tra, lực lượng công an nhiều lần đến hiện trường, điều tra tích cực.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, việc xử lý nhanh chóng vụ việc không chỉ thể hiện tinh thần chỉ đạo sát sao của lãnh đạo mà còn là cam kết bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.