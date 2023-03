Sáng 17/3, báo VietNamNet nhận được thư cảm ơn của lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ sau các bài viết phản ánh liên quan đến doanh nghiệp dùng xe tự chế có hộ tống, vận chuyển dầm cầu siêu trường từ Nghệ An sang Hà Tĩnh gây bức xúc cho người đi đường.

Xe tự chế chở dầm cầu siêu trường. Ảnh Quốc Huy

Công an huyện Đức Thọ làm việc với các tài xế liên quan. Ảnh Thiện Lương

Nội dung thư cảm ơn ghi: "Ngày 8/3/2023, báo điện tử VietNamNet có bài viết "Nghệ An: Xe tự chế quá khổ có hộ tống nghênh ngang trên quốc lộ" phản ánh thời gian gần đây, bình quân mỗi ngày có 2 dầm cầu (dài hơn 38 mét, nặng gần 100 tấn), đúc tại trạm trộn bê tông Công ty TNHH Hòa Hiệp thuộc xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An, tỉnh Nghệ An được cẩu lên 2 xe đầu kéo tự chế di chuyển quãng đường khoảng 15km đến địa điểm thi công ở cầu Hưng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) vượt sông Lam trên tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Những xe chở dầm cầu di chuyển chậm, gây cản trở giao thông dọc đường, có hai xe bán tải đi trước và sau xe đầu kéo này dùng tay và gậy ra tín hiệu không cho các phương tiện khác cùng chiều vượt lên phía trước".

Sau khi tiếp nhận thông tin báo VietNamNet phản ánh, Công an huyện Đức Thọ đã chủ trì, phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị thuộc Công an tỉnh Nghệ An để tiến hành các biện pháp xác minh. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, xác định Công ty TNHH Hòa Hiệp và các lái xe liên quan có các hành vi vi phạm giống như nội dung báo VietNamNet phản ánh.

Ngày 10/3, Công an huyện Đức Thọ đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tiến hành các thủ tục xử phạt nhóm tài xế và phía Công ty TNHH Hòa Hiệp với số tiền 369 triệu đồng với hai lỗi: Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng không có giấy phép và lắp đặt đèn ưu tiên không đúng quy định.

"Trong thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được Công an huyện Đức Thọ chú trọng thực hiện. Qua sự việc trên, Công an huyện Đức Thọ gửi lời cảm ơn tới tòa soạn báo VietNamNet đã có bài viết phản ánh kịp thời tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn", thư cảm ơn nêu.

Cũng theo Công an huyện Đức Thọ: "Thời gian tới mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, phối hợp của tòa soạn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung và trật tự an toàn giao thông nói riêng".