Với chủ đề Hòa nhịp di sản, chương trình mở ra hành trình khám phá văn hóa miền Trung bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại.

Phiên bản mới do Tổng đạo diễn Bông Mai dàn dựng không chỉ là sự nâng cấp mà còn là bước chuyển trong cách kể chuyện di sản. Thông qua ánh sáng, âm nhạc, vũ đạo, phục trang và thiết kế sân khấu hiện đại, chương trình tái hiện những giá trị văn hóa đặc trưng của miền Trung, tạo nên cuộc đối thoại giữa truyền thống và sáng tạo, giữa quá khứ và hiện tại.

Chương trình được cấu trúc thành 3 phân đoạn chính, tương ứng với ba không gian văn hóa tiêu biểu.

Phần mở đầu đưa khán giả đến với Huế - vùng đất của cung đình và tinh thần thượng võ. Các chất liệu từ nghi lễ triều Nguyễn được chắt lọc, tái hiện trong không gian sân khấu trang nghiêm. Hình tượng Hổ Quyền, điệu múa chén cùng tinh thần lễ giáo và khí phách cố đô được khắc họa như dấu ấn đặc trưng của Huế - Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận năm 1993.

Tiếp nối là không gian văn hóa Chăm-pa, nơi đời sống tín ngưỡng và tâm linh được tái hiện qua lễ hội Ka-tê, vũ điệu Apsara và nghi thức rước nước. Âm thanh kèn, trống cùng chuyển động hình thể giàu tính biểu tượng tạo nên bức tranh sống động về mối liên kết giữa con người - thần linh - thiên nhiên trong nền văn minh Chăm-pa rực rỡ một thời.

Khép lại hành trình là Hội An – đại diện cho nhịp sống dân gian và tinh thần cộng đồng. Âm nhạc Bài Chòi được đan cài như sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, tái hiện không gian làng chài mộc mạc và đời sống phố Hội. Hình ảnh cây tre - biểu tượng của sự bền bỉ và kiên cường - trở thành điểm nhấn, gửi gắm thông điệp về bản sắc Việt qua bao biến chuyển.

Bông Mai.

Với hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo và sản xuất các chương trình nghệ thuật quy mô lớn, Tổng đạo diễn Nguyễn Bông Mai từng thực hiện nhiều dự án sân khấu, nhạc kịch và show kết hợp nghệ thuật thị giác, thể thao mạo hiểm. Bên cạnh vai trò đạo diễn, Bông Mai hiện là chuyên gia sáng tạo và phát triển thị trường khu vực Việt Nam và châu Á, tập trung kết nối giá trị văn hóa bản địa với định hướng thương mại và hợp tác quốc tế.

Hành trình 99 ngày xuyên Việt tìm hiểu đời sống, văn hóa các dân tộc cùng các dự án triển lãm, xuất bản về trang phục truyền thống là nền tảng để chị cùng ê-kíp xây dựng một phiên bản vừa tinh tế, chân thực, vừa mang hơi thở đương đại. Đồng hành với tổng đạo diễn là đội ngũ biên đạo trẻ, nghệ sĩ và ê-kíp sản xuất tâm huyết, góp phần tạo nên không gian trình diễn sống động, nơi di sản được kể bằng cảm xúc và ngôn ngữ sân khấu hiện đại.