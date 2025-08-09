Ngày 9/8, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thắng Nhật Tuệ - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Gia An 115 (TPHCM) cho biết, ê-kíp cấp cứu ngoại viện của đơn vị vừa cấp cứu thành công một ca ngưng tim, ngưng thở tại nhà.

Trước đó, sáng 8/8, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM nhận được cuộc gọi cấp cứu ngừng tim. Bệnh nhân là người đàn ông 79 tuổi (trú tại phường Bình Phú, TPHCM), sau bữa sáng đi nằm nghỉ thì đột ngột tím tái, ngưng thở. Người nhà chứng kiến sự việc và lập tức gọi cấp cứu 115.

Bác sĩ Thắng cho biết, dưới sự hướng dẫn video call của điều phối viên, con gái bệnh nhân đã khẩn trương ép tim tại chỗ.

Khi ê-kíp đến nơi, bệnh nhân vẫn đang được con gái ép tim. Nhân viên y tế lập tức tiếp nối ngay hồi sinh tim phổi nâng cao. Sau khoảng 10 phút, tim đập trở lại và bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy an toàn.

Y bác sĩ hướng dẫn ép tim. Ảnh: BSCC.

Theo bác sĩ Tuệ, trường hợp này một lần nữa cho thấy giá trị sống còn của việc ép tim ngay khi phát hiện người bị ngừng tim. Nếu không có sự hướng dẫn kịp thời từ tổng đài cấp cứu 115 và sự can thiệp nhanh chóng của người nhà, bệnh nhân có thể đã không còn cơ hội.

Ngừng tim là tình huống cấp cứu tối khẩn cấp, trong đó từng giây từng phút đều trở nên quan trọng. Nếu không ép tim ngay, mỗi phút trôi qua, khả năng sống sót của bệnh nhân giảm đi 7-10%. Sau 10 phút nếu không hồi sinh tim phổi, cơ hội sống gần như bằng không.

Bác sĩ Tuệ khuyến cáo cộng đồng, nếu có người bất tỉnh, không thở hoặc thở bất thường nên gọi ngay 115. Nghe kỹ hướng dẫn ép tim từ điều phối viên và thực hiện ngay tại chỗ, không chờ đợi.

Bắt đầu ép tim ngay lập tức theo hướng dẫn:

- Đặt bệnh nhân nằm trên mặt phẳng cứng.

- Đan hai tay, đặt gót bàn tay giữa ngực bệnh nhân.

- Ép mạnh xuống 5-6 cm với tần số 100-120 lần/phút.

- Không dừng lại cho đến khi nhân viên y tế đến hoặc bệnh nhân có dấu hiệu phục hồi.

- Đổi người ép khi mệt hoặc sau 2 phút.

“Thực hiện kịp thời hồi sinh tim phổi cơ bản chỉ với đôi tay nhưng có thể quyết định sự sống cho người thân trong tích tắc. Ngừng tim không chừa một ai, nhưng sự chuẩn bị này có thể tạo ra khác biệt giữa sự sống và cái chết”, bác sĩ Tuệ nói.

