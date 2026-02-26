Tin sao Việt 26/2: Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khoe hình ảnh đeo vàng đầy người trong ngày Thần Tài. Anh tiết lộ sẽ sắm thêm vàng để "lấy hên" đầu năm.

Clip Ngô Thanh Vân được ông xã hát mừng sinh nhật phong cách cải lương

Ngô Thanh Vân chia sẻ đoạn clip được ông xã - diễn viên Huy Trần mừng tuổi mới. Đáng chú ý, bạn đời nữ diễn viên diện áo bà ba hồng, đeo khăn rằn, kính râm, tay cầm điện thoại hát mừng sinh nhật vợ theo phong cách cải lương.

Hoa hậu Khánh Vân hạnh phúc rơi nước mắt khi ông xã cưng chiều vào bếp nấu ăn và tặng quà sinh nhật.

NSND Lan Hương đầu năm dự hội nghị toàn quốc về phát triển văn hóa Việt Nam.

MC Thành Trung đưa các con trở lại nhập học sau kỳ nghỉ dài.

Nghệ sĩ Vượng Râu cùng bà xã đầu năm đi đền chùa.

Diễn viên Hương Giang hiếm hoi chia sẻ ảnh rõ mặt ông xã, cùng bạn đời trải nghiệm ẩm thực vùng núi miền Bắc.

Ca sĩ Thanh Thảo đăng ảnh mừng sinh nhật ông xã.

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh gợi cảm trong bộ đầm đỏ ôm sát.

Diễn viên Thanh Thúy có 1 ngày trải nghiệm làm nông dân.

Ca sĩ Phạm Hồng Phước thảnh thơi dạo biển.

Thúy Ngọc