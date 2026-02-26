NSND Tự Long đón tin vui, MC Cát Tường thăm biệt thự của Lê GiangNSND Tự Long được vinh danh, trao tặng bằng khen của dòng họ Vũ - Võ dịp đầu năm mới. MC Cát Tường và Phạm Yến thăm biệt thự của nghệ sĩ Lê Giang ở Vũng Tàu (cũ).
Clip Ngô Thanh Vân được ông xã hát mừng sinh nhật phong cách cải lương
Ngô Thanh Vân chia sẻ đoạn clip được ông xã - diễn viên Huy Trần mừng tuổi mới. Đáng chú ý, bạn đời nữ diễn viên diện áo bà ba hồng, đeo khăn rằn, kính râm, tay cầm điện thoại hát mừng sinh nhật vợ theo phong cách cải lương.
Thúy Ngọc