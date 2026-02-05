Sống thảnh thơi sau biến cố, trở thành ‘ông chủ’

Nhìn lại năm 2025, Đàm Vĩnh Hưng nói nhận được nhiều bài học. Sau loạt biến cố, anh dần điềm tĩnh, suy nghĩ nhẹ nhàng hơn. Ca sĩ duy trì nhịp công việc ca hát, vừa chăm sóc con và lo cho gia đình.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

“Tôi sống và làm việc thảnh thơi, lắng lòng hơn trước nhiều. Sau những gì trải qua, tôi lúc này nhẹ nhàng, vui vẻ với mọi thứ. Tôi chỉ cần khoẻ mạnh để tiếp tục lao động, ca hát, cống hiến cho xã hội là được”, anh nói với VietNamNet.

Đàm Vĩnh Hưng thấy may mắn khi đã vượt qua rất nhiều thử thách, vẫn khoẻ mạnh và tiếp tục cống hiến cho âm nhạc. Ca sĩ biết ơn khán giả, Tổ nghiệp, tình thương yêu của mọi người xung quanh.

Chính con trai - bé Polo Huỳnh là người khiến Đàm Vĩnh Hưng thay đổi. Mỗi ngày khi giải quyết hết công việc, anh dành trọn thời gian cho con. Ca sĩ nói vui Polo là lá chắn, là "hầm trú ẩn" lớn nhất của mình.

Đàm Vĩnh Hưng xem con trai là "lá chắn" lớn nhất.

Hồi tháng 12/2025, Đàm Vĩnh Hưng đã bán căn biệt thự 500m2 ở quận 10 sau 17 năm gắn bó. Ca sĩ muốn xây nhà mới gần trường học để thuận tiện đưa đón con.

Anh và gia đình rời khỏi biệt thự, dọn đến chỗ ở thuê trong thời gian chờ xây nơi ở mới, dự kiến khởi công sau Tết Bính Ngọ và hoàn thiện vào năm 2027.

Thời gian qua, Đàm Vĩnh Hưng chuẩn bị khai trương quán cà phê. Đây là kế hoạch anh ấp ủ từ lâu và mãi đến đầu năm nay mới thực hiện được.

Ca sĩ mở quán cà phê ở tuổi 55.

Quán của ca sĩ tọa lạc tại khu Thảo Điền - nơi có không gian xanh mát với nhiều cây cối. Anh thiết kế quán theo phong cách xưa, mang đậm hơi hướng Indochine.

Đàm Vĩnh Hưng đầu tư số tiền không nhỏ để thuê mặt bằng, cải tạo và trang trí nội - ngoại thất theo đúng sở thích. Anh mời hơn 200 nghệ sĩ và các fan đến dự trong ngày khai trương.

Đầu năm hát ở trại giam, xúc động được nhiều người ôm hôn

Mừng Tết Bính Ngọ, Đàm Vĩnh Hưng ra mắt MV Xuân của lính xa nhà. Ca sĩ cho biết đây là dự án đặc biệt, đánh dấu lần đầu anh đưa hình ảnh người chiến sĩ vào sản phẩm nhạc Tết.

Trước đó, các MV nhạc xuân của Đàm Vĩnh Hưng thường gắn liền với không khí đoàn viên, hoài niệm và tình thân gia đình.

Lần này, giọng ca 7X bất ngờ mở rộng biên độ cảm xúc, hướng về người lính làm nhiệm vụ xa quê hương, không thể sum họp gia đình trong dịp Tết.

Đại cảnh cứu hộ được Đàm Vĩnh Hưng và ê-kíp dàn dựng quy mô với gần 100 người tham gia, vừa đầu tư trang thiết bị, đạo cụ chỉn chu, ấn tượng.

Ca sĩ ra MV ý nghĩa về người lính xa nhà trong dịp Tết.

Đàm Vĩnh Hưng hóa thân cảnh sát biển cùng các đồng đội chung tay cứu trợ người dân gặp thiên tai. Anh mời 2 diễn viên Mưa đỏ là Lâm Thanh Nhã và Phương Nam góp mặt để tăng hiệu ứng cảm xúc. Bé Polo - con trai Đàm Vĩnh Hưng cũng xuất hiện trong 1 phân cảnh.

Qua dự án, Đàm Vĩnh Hưng hy vọng khán giả hiểu thêm về nỗi vất vả, hy sinh của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương, biển đảo và trân quý hai chữ "bình yên".

Ca sĩ còn trực tiếp đến thăm đồn biên phòng Lò Gò, tỉnh Tây Ninh, tặng 2 tấn gạo động viên tinh thần và ca hát, gửi gắm tình cảm tới các chiến sĩ và người dân vùng biên giới.

Đàm Vĩnh Hưng hát phục vụ các phạm nhân trong trại giam.

Cuối tháng 1, ca sĩ lên kế hoạch thực hiện 2 chuyến biểu diễn phục vụ phạm nhân. Anh đã biểu diễn tại trại giam Xuyên Mộc (TPHCM), trại giam Trà Vinh (Vĩnh Long mới).

Đây là hoạt động cộng đồng ý nghĩa được Đàm Vĩnh Hưng thực hiện và duy trì trong hơn 10 năm qua.

Ca sĩ cho biết mỗi lần hát ở trại giam, anh thấy hạnh phúc.

"Tôi xúc động khi nhiều người ôm hôn, xin chữ ký và tặng hoa", anh nói. Sau mỗi lần diễn, Đàm Vĩnh Hưng tìm hiểu một số hoàn cảnh khó khăn để chủ động xin giúp đỡ.

MV "Xuân của lính xa nhà" của Đàm Vĩnh Hưng

